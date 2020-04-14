إنتر لـ برشلونة: جريزمان مقابل لاوتارو مارتينيز

لايزال مسلسل مفاوضات برشلونة مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان مستمرا، وتكشف صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" اليوم الثلاثاء عن حلقة جديدة.

وتزعم أن إنتر يستطلع فرص انضمام أنطوان جريزمان في صفقة تبادلية مع برشلونة الذي يريد ضم لوتارو مارتينيز.

ويحاول النيرازوري الإبقاء على النجم الأرجنتيني، لكن شرطا جزائيا قيمته 111 مليون يورو يمنح البلوجرانا فرصة للتفاوض مع النادي الإيطالي.

ويمر الناديان بوضع اقتصادي ليس هو الأفضل بسبب توقف النشاط مع تفشي فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" أن إنتر ميلان على استعداد لطلب جريزمان من برشلونة مقابل لاوتارو مارتينيز مع إصرار النادي الكتالوني على ضم المهاجم الأرجنتيني.

وتشير الصحيفة إلى نية برشلونة الواضحة بإدراج لاعب في الصفقة مع إنتر، لخفض قيمة الشرط الجزائي البالغ 111 مليون يورو والذي يسري خلال أول 15 يوما من يوليو.

وتم ربط أرتورو فيدال أيضا بالنيرازوري، حيث يبدو أنطونيو كونتي حريصا على إعادة اللاعب التشيلي إلى إيطاليا محاولا توقيعه على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في يناير.

وكان إنتر تعاقد مع لوتارو مقابل 25 مليون يورو من راسينج كلوب في يوليو 2018، وشارك اللاعب الأرجنتيني الدولي في 66 مرة منذ وصوله، حيث ساهم بـ 25 هدفا.

فيما انضم جريزمان إلى برشلونة في الصيف الماضي بعدما دفع النادي الكتالوني قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتليتكو مدريد، وشارك الفرنسي في 37 مباراة هذا الموسم وسجل 14 هدفا.

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