تشيزني: الإعلام يتحدث فقط عن ضربات الجزاء غير المحتسبة ضد يوفنتوس

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 14:25

كتب : محرر في الجول

تشيزني - يوفنتوس - الصورة من حساب يوفنتوس

يعتقد فويتشيك تشيزني حارس يوفنتوس أن وسائل الإعلام تركز فقط على ضربات الجزاء التي كان يجب فرضها على يوفنتوس وليس العكس.

فويتشيك تشيزني

النادي : يوفنتوس

وقال تشيزني في تصريحات نقلتها صحيفة "توتو سبورت": "حدث اجتماع للحكام قالوا فيه إن ضربات الجزاء التي احتسبت علينا ضد ليتشي وتورينو كان يجب ألا تُفرض، ولكن لا أحد في وسائل الإعلام يتحدث عن ذلك".

واستدرك "إنهم يحبون أن يفعلوا ذلك فقط عندما كان يجب أن تكون هناك ضربة جزاء ضد يوفنتوس."

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وأشاد تشيزني بأداء ماتياس دي ليخت الذي انضم ليدعم خط الدفاع من أياكس هذا الموسم.

وعنه قال: "كان دي ليخت سيء الحظ في البداية، لمسة اليد الوحيدة التي كان يجب احتسابها عليه ركلة جزاء كانت ضد إنتر ميلان".

وتابع "سيكون عليك الضحك عندما تصطدم الكرة بيدك لمدة شهر".

وأتم "دي ليخت يجمع بين شيئين، إنه جيد في التعامل بالكرة ولكنه أيضا قوي، أصيب جورجيو كيلليني ولا أشعر بالفرق، هذا يعني الكثير".

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