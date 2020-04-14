بالوتيللي: إبراهيموفيتش قال لي إنني لست لاعبا جيدا

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 14:03

كتب : محرر في الجول

بالوتيللي و إبراهيموفيتش

كشف ماريو بالوتيللي مهاجم بريشيا عن أيامه الأولى في الملاعب مع إنتر ميلان.

ماريو بالوتيلي

النادي : بريشيا

زلاتان إبراهيموفيتش

النادي : ميلان

وكان بالوتيللي لاعبا صاعدا بقوة في إنتر ميلان خلال الفترة من 2007 حتى 2010، حيث كان زلاتان إبراهيموفيتش يقود هجوم النيراتزوري.

وقال بالوتيللي: "عندما كنت ضمن الناشئين، التقيت بإبراهيموفيتش وقال لي إنني لن أتدرب يوما مع الفريق الأول".

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وتابع "قال لي إنني لست جيدا كفاية للتدرب واللعب معهم".

ثم أضاف "لكنه بعد ذلك ذهب إلى وكيله مينو رايولا وطلب منه التعاقد معي لأنني أفضل منه".

يذكر أن بالوتيللي لعب لفريق مانشستر سيتي وميلان "مرتين" وليفربول ونيس ومارسيليا وبريشيا بعد رحيله عن إنتر ميلان.

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