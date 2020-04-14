صراع بين روما ونابولي على ضم دييجو كوستا

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 13:46

كتب : محرر في الجول

دييجو كوستا

دخل نابولي وروما في مفاوضات مع دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد.

دييجو كوستا

النادي : أتليتكو مدريد

نابولي
روما

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نابولي وروما تواصلا مع ممثلي المهاجم صاحب الـ31 عاما.

وأشارت إلى أن نيكولا كالينيتش مهاجم أتليتكو مدريد المعار لروما سيعود إلى العاصمة الإسبانية بنهاية فترة إعارته، ولذلك يريد روما تعويضه بضم كوستا.

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وكان روما حاول ضم كوستا من قبل في 2013 و2018، لكن لم تنجح المفاوضات.

لكن روما يجد منافسة من نابولي الذي يسعى هو الآخر للتعاقد مع كوستا.

ويمتد تعاقد كوستا مع أتليتكو مدريد حتى صيف 2021.

وشارك المهاجم الإسباني مع أتليتكو في 19 مباراة فقط هذا الموسم، وسجل هدفين.

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