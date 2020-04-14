صراع بين روما ونابولي على ضم دييجو كوستا

دخل نابولي وروما في مفاوضات مع دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد.

دييجو كوستا النادي : أتليتكو مدريد نابولي روما

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نابولي وروما تواصلا مع ممثلي المهاجم صاحب الـ31 عاما.

وأشارت إلى أن نيكولا كالينيتش مهاجم أتليتكو مدريد المعار لروما سيعود إلى العاصمة الإسبانية بنهاية فترة إعارته، ولذلك يريد روما تعويضه بضم كوستا.

وكان روما حاول ضم كوستا من قبل في 2013 و2018، لكن لم تنجح المفاوضات.

لكن روما يجد منافسة من نابولي الذي يسعى هو الآخر للتعاقد مع كوستا.

ويمتد تعاقد كوستا مع أتليتكو مدريد حتى صيف 2021.

وشارك المهاجم الإسباني مع أتليتكو في 19 مباراة فقط هذا الموسم، وسجل هدفين.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

حسام حسن: لا أحد يحب صالح سليم مثل التوأم

حسام حسن يسترجع قصة انتقاله المفاجئ إلى الزمالك

حسام حسن: أريد من الأهلي إظهار حقيقة ما حدث حين تركته

ربيع ياسين: على الأهلي ألا يفرط في صالح جمعة

"هناك عرضان لحسام عاشور.. ولماذا لا ينضم للزمالك"

متعب يعتذر للبدري