لاعب بايرن: علينا أن نكون واقعيين.. من المستحيل إكمال دوري الأبطال

يرى الفرنسي لوكاس هرنانديز ظهير بايرن ميونيخ صعوبة في استكمال مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا

لوكاس هيرنانديز النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

ويتبقى 4 مباريات فقط من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وتأهل 4 فرق بالفعل إلى ربع النهائي.

وقال هرنانديز لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "سيكون من الصعب ضغط كل المباريات بالإضافة إلى احتمال استكمال الدوريات".

وأوضح "يتعلق دوري الأبطال بجميع البلدان المتضررة من الفيروس، وسيكون من الصعب خروج الجميع من الحظر الصحي ليكونوا في حالة مماثلة والسفر إلى إيطاليا أو إسبانيا أو إنجلترا أو فرنسا".

ثم أضاف "علينا أن نكون واقعيين، أعتقد أنه سيكون من المستحيل إكمال دوري الأبطال في هذه الأوقات، خاصة إذا كنا نفضل إنهاء الدوريات المحلية".

وكان من المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا في أسطنبول يوم 30 مايو بينما نهائي الدوري الأوروبي قبلها بثلاثة أيام ببولندا.

وتحدث نجم أتليتكو مدريد السابق عن تدريبات لاعبي بايرن خلال وقت الحظر.

وعن ذلك، قال: "التدريبات صارمة للغاية، نتدرب في مجموعات صغيرة من أربعة أفراد ولا نلتقي بالآخرين ونتدرب في أوقات مختلفة لتجنب الاتصال".

وأتم "يتم ترتيب غرف الملابس أيضا بشكل مختلف، وبمجرد أن ينتهي التمرين نستحم سريعا ونأكل في المنزل".

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