العشري لـ في الجول: نتابع تدريبات اللاعبين عبر محادثات الفيديو

قال طارق العشري مدرب المصري إنه يتابع من خلال محادثات الفيديو الجماعية مع مخطط أحمال الفريق، الحالة البدنية للاعبين والتدريبات يوميا وفقا للبرنامج المحدد، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح العشري قائلا: "نتابع حالة اللاعبين البدنية من خلال محادثات الفيديو الجماعية، دور هام يؤديه مخطط الأحمال بالجهاز الفني في متابعة الحالة البدنية للاعبين والتدريب يوميا على حسب البرنامج المحدد للحفاظ على لياقتهم".

وأضاف "طالبنا اللاعبين بضرورة الحفاظ على أوزانهم والتدرب بجدية في المنزل، وفي حالة العودة للتدريبات الجماعية سنحدد حالة كل لاعب على حدة".

وواصل "هذه الأجواء لم نعتد عليها، خاصة الرياضيين، دائما ما تكون تنقلاتهم كثيرة".

وأتم "لكننا نتمنى الحفاظ على الأرواح البشرية ومرور هذه الفترة بسلام على مصر".

تفشي فيروس كورونا تسبب في وقف نشاط كرة القدم في العالم، والذي أصاب حتى مساء الإثنين، مليون و٩٣٤ ألف و٧٥٤ شخصا، وقتل ١٢٠ ألف و٤٣٨ شخصا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

حسام حسن: لا أحد يحب صالح سليم مثل التوأم

حسام حسن يسترجع قصة انتقاله المفاجئ إلى الزمالك

حسام حسن: أريد من الأهلي إظهار حقيقة ما حدث حين تركته

ربيع ياسين: على الأهلي ألا يفرط في صالح جمعة

"هناك عرضان لحسام عاشور.. ولماذا لا ينضم للزمالك"

متعب يعتذر للبدري