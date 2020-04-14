اختبار في البيت - هل تعرف هؤلاء النجوم؟

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 13:29

كتب : FilGoal

اختبار في البيت

اختبار في البيت - هل تعرف هؤلاء النجوم؟

هل تتذكر الوجوه جيدا؟

هيا جرب حظك في اختبار جديد من FilGoal.com.

أخبار متعلقة
بوجبا يكشف أكثر نجمين تأثر بهما.. وكيف بدأ مسيرته كمهاجم وزير الرياضة: إلغاء الدوري من اختصاص عمومية اتحاد الكرة.. وموقف علاج مؤمن زكريا غريب في بلاد غريبة - شادي داوود والاحتراف في بلغاريا وهولندا ومالي

تذكر هؤلاء النجوم القدامى، وشارك نتيجتك مع أصدقائك.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

وزير الرياضة يوضح موقف علاج مؤمن زكريا

حسام حسن يروي الفصل الأخير من قصته مع الأهلي

غريب في بلاد غريبة - شادي داوود واللعب في بلغاريا ومالي

ربيع ياسين: على الأهلي ألا يفرط في صالح جمعة

"هناك عرضان لحسام عاشور.. ولماذا لا ينضم للزمالك"

متعب يعتذر للبدري

خليك في البيت اختبار في البيت
نرشح لكم
أخر الأخبار
إنتر لـ برشلونة: جريزمان مقابل لاوتارو مارتينيز 8 دقيقة | أوروبا
تقرير – أندية البريميرليج ستخسر ١٧٧ مليون جنيه إسترليني إن لعبت بدون جماهير 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشيزني: الإعلام يتحدث فقط عن ضربات الجزاء غير المحتسبة ضد يوفنتوس 24 دقيقة | أوروبا
بالوتيللي: إبراهيموفيتش قال لي إنني لست لاعبا جيدا 47 دقيقة | أوروبا
صراع بين روما ونابولي على ضم دييجو كوستا ساعة | أوروبا
لاعب بايرن: علينا أن نكون واقعيين.. من المستحيل إكمال دوري الأبطال ساعة | أوروبا
العشري لـ في الجول: نتابع تدريبات اللاعبين عبر محادثات الفيديو ساعة | الدوري المصري
اختبار في البيت - هل تعرف هؤلاء النجوم؟ ساعة | لعبة في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمراره في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي 2 كاف يوضح طريقة تأهل أندية إفريقيا لـ كأس العالم للأندية 3 بيراميدز: تعاقدنا مع فتحي منذ 6 أيام.. وهذه حقيقة راتب الـ50 مليون جنيه 4 رسميا - بيراميدز يعلن تعاقده مع أحمد فتحي
قد ينال إعجابك