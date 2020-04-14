وزير الرياضة: إلغاء الدوري من اختصاص عمومية اتحاد الكرة.. وموقف علاج مؤمن زكريا

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن قرار إلغاء الدوري تختص به الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، مشيرا إلى أنه منح الأهلي كافة الموافقات الإدارية للمبالغ المخصصة لعلاج مؤمن زكريا لاعبه منذ اللحظة الأولى.

مؤمن زكريا النادي : الأهلي الأهلي

وصرح صبحي عبر برنامج "من الآخر" قائلا: "الحكومة المصرية انتظرت حتى اللحظة الأخيرة لاتخاذ قرار بشأن النشاط الرياضي، الأمر تم تدريجيا، كما أن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، دعم إيقاف اللعبة في كل العالم مقابل صحة البشر".

وأضاف "الرياضة عبارة عن استثمار والعالم كله تأثر اقتصاديا من الأزمة الحالية، واجتماعي مع عمرو الجنايني كان لوضع حلول لكل السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة".

وواصل "الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع صحة المواطن أولا ثم الأمور الاقتصادية مع وضع الحلول لتخطي تلك الأزمة".

وأكمل "واجتمعت مع هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لوضع خريطة لإعداد المشاركين في أولمبياد طوكيو بعد تأجيلها حتى لا يضيع الجهد المبذول معهم خلال العامين الماضيين".

وتابع "قرار إلغاء الدوري ليس قراري، لكن قرار الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، ورأي الوزارة استشاري لتقديم الحلول والاقتراحات".

المسابقات الرياضية توقفت في العالم أجمع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، والذي أصاب حتى مساء الإثنين، مليون و٩٣٤ ألف و٧٥٤ شخصا، وقتل ١٢٠ ألف و٤٣٨ شخصا.

وتطرق وزير الرياضة للحديث حول إصابة مؤمن زكريا وعلاجه قائلا: "لم نتأخر أبدا في دعم أي رياضي وهو ما حدث مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي".

وواصل "أنا على تواصل مستمر مع محمود الخطيب رئيس النادي بخصوص هذا الموضوع، وتم الحصول على كل الموافقات الإدارية للمبالغ المخصصة لمؤمن منذ اللحظة الأولى".

وأردف "الأهلي هو من تحمل كل المبالغ المخصصة للاعب".

وأتم "مؤمن لاعب كبير ولابد من الوقوف بجانبه حتى يتخطى تلك الكبوة ويعود للملاعب من جديد".

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