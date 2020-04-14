غريب في بلاد غريبة - شادي داوود والاحتراف في بلغاريا وهولندا ومالي

غريب لأنه يخوض تجربة متفردة، وبلاد غريبة لأن المصريين لم يعتادوا اللعب في هذه الدوريات.

FilGoal.com يقدّم سلسلة غريب في بلاد غريبة، ليست إعادة نشر لرحلات أنيس منصور إلى اليمن والكونغو الديمقراطية؛ وإنما للنبش في رحلات احترافية غير عادية للاعبين المصريين.

في هذه السلسلة، لن نسأل أبطالها عن تجاربهم في الدوري التركي أو الإنجليزي أو السعودي أو حتى الألماني، بل سنطير إلى مناطق أكثر غموضًا.

بطل هذه الحلقة هو شادي داوود لاعب مصري (٢٣ عاما) يلعب في مركز صانع الألعاب، وتعد مسيرته مختلفة بعض الشيء حيث لعب في أكثر من دولة مختلفة مثل بلغاريا وهولندا وايضا مالي في إفريقيا بجانب مصر.

كيف بدأت مسيرتك وكيف لعبت في بلغاريا وهولندا ومالي؟

"بدأت مسيرتي في نادي سلافيا صوفيا البلغاري عندما كنت 13 عاما، ثم انضممت لنادي ستاد أومين سبورت في مالي ثم في فريق الشباب بالنادي الأهلي في مصر وعدت مجددا إلى مالي للعب في نادي جيان مارك وبعد ذلك انتقلت للعب في هولندا في نادي دين بوتش في الدرجة الثانية قبل الانضمام للاتحاد السكندري عام 2018".

" كنت اتنقل بين هذه الدول بسبب عمل والدي ووالدتي الدبلوماسي في السفارات بتلك الدول لذلك لم استقر في دولة معينة لمدة طويلة بسبب صغر سني".

برأيك ما الفارق بين اللعب في أوروبا وإفريقيا؟

"في أوروبا الاهتمام بالعمل الفني والتكتيكي يكون أكثر عكس في إفريقيا حيث عندما كنت في مالي كان الاهتمام بالجانب البدني أعلى".

أفضل إنجاز لك في الدول الثلاثة؟

" كان الفوز بكأس بلغاريا مع فريق سلافيا صوفيا وأيضا الفوز على ليفسكا صوفيا في آخر مباراة لي مع الفريق حيث كانت نهاية أكثر من رائعة".

في موسم 2018-2019 انضممت لنادي الاتحاد السكندري لماذا لم تظهر مع الفريق؟

" رحلت عن الاتحاد بسبب عدم حصولي على راتبي طول هذا الموسم كذلك لعدم وضوح الرؤية لي بخصوص مستقبلي مع الفريق حيث أحيانا يتحدثون معي أنني سأحصل على فرصة وأحيانا سأخرج معارا رغم اقتناع حلمي طولان مدرب الفريق بإمكانياتي".

"وحتى عند تولي طلعت يوسف المهمة لم أحصل على الفرصة وانتهت فترة الانتقالات ولم انضم لناد آخر لذلك فسخت عقدي مع الفريق بالتراضي وحاليا أنا بدون ناد بعد حصولي على الاستغناء في الأشهر الماضية".

خلال تواجدك في بلغاريا وهولندا ومالي، ما هي الأكلة الشعبية في الثلاثة دول؟

في بلغاريا أكلة تسمى بكلافا وهي نوع من الحلوى خاصة مع شهرة بلغاريا بالزبادي.

في هولندا، الأكلة المفضلة لهم تسمى ستروب وافل وهى نوع من البسكويت.

في مالي، الأرز باللحوم مثل مصر.

ما هي أبرز العادات والتقليد التي انتشرت في أي دولة من الثلاثة؟

في بلغاريا هناك مهرجان يسمى " كوكاري" يقومون به من أجل طرد الأرواح الشريرة كان يرتدون ملابس غريبة.

موقف جيد وموقف سيء؟

المواقف الجيدة عندما أكون ف الشارع ويطلب أحد المشجعين أن يتلقط صورة معي.

الموقف السيء عندما كنت في مالي وكان الوضع الأمني غير مستقر وحدث هجوم مسلح على مطعم بجوار السكن الخاص بي.

ما هي أبرز أحلامك خلال الفترة المقبلة وهل تفضل العودة للعب في الدوري المصري مجددا؟

أبرز حلم هو تمثيل منتخب مصر، بالطبع إذا تواجد عرض من نادي كبير في مصر سأوافق عليه فورا.

مثلك الأعلى محليا وعالميا؟

في مصر عبد الله السعيد وفي أوروبا كريستيانو رونالدو.

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