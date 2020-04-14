أجيري: أجويرو كان متفرجا حين يحصل غيره على الكرة في الملعب

قال خافير أجيري مدرب ليجانيس والمدير الفني الأسبق لأتليتكو مدريد إن سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي كان بلا فائدة في الملعب حين لا تكون الكرة معه، وذلك حين رآه لأول مرة في العاصمة الإسبانية.

سيرخيو أجويرو النادي : مانشستر سيتي أتليتكو مدريد

وصرح المكسيكي في حواره مع إذاعة BBC "أجويرو ومعه الكرة كان الأفضل في الفريق، لكن بدون الكرة، كان يتفرج على المباراة مثل مشجع".

وأضاف أجيري الذي قاد أتليتكو من 2006 إلى 2009 "قلنا له عليك أن تساعدنا حين لا تكون الكرة معك، حين يحصل المنافس على الكرة عليك أن تركض لتسترجعها. قلنا له عليك أن تتحرك لتجد مساحة فارغة ولا تنتظر الكرة، لأنه يحتاج الكرة بين قدميه. تغير تماما".

واستمر أجيري "لم نحتاج لنعلمه كيف يلعب الكرة، ليس هذا الوصف المناسب، لكن بدون الكرة، عملنا كثيرا مع سيرخيو".

قضى أجويرو 5 مواسم في أتليتكو مدريد قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي في 2011 ويسطر تاريخا لا يمحى مع الأخير.

كان مهاجما رائعا في إندبندينتي الأرجنتيني قبل أن يظهره أتليتكو للقارة العجوز في 2006 حين حصل عليه مقابل 20 مليون يورو.

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