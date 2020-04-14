راكيتيتش يداعب إشبيلية: لديهم رقمي

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 11:22

كتب : FilGoal

راكيتيتش

لا يمانع إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة العودة إلى فريق إشبيلية في ظل عدم استقراره مع النادي الكاتالوني وتصريحه بأنه قد لا يستمر زميلا لليونيل ميسي.

وقال الكرواتي في حواره مع صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"لطالما قلت سيكون حلما رائعا أن أرتدي هذا القميص مرة أخرى. الكل يعلم ذلك، لكنه ليس قراري وحدي، سواء أردته أم لا. هناك عوامل أخرى".

وواصل لاعب الوسط البالغ عمره 32 عاما "مونشي (المدير الرياضي لإشبيلية) والجميع في النادي لديه رقم هاتفي. لم يتصلوا بي بعد. أحب نادي إشبيلية والمدينة، لدي عائلة هناك".

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وكان راكيتيتش (32 عاما) قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي.

وتشير تقارير إلى أن الموسم الحالي ربما يكون الأخير للاعب في قلعة كامب نو، وأنه قد يتجه إلى الدوري الإيطالي.

وشارك راكيتيتش في 31 مباراة بالموسم الحالي وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ويقضي اللاعب الأسبق لبازل وشالكه وإشبيلية موسمه السادس في برشلونة.

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