دي ليخت: كنت أشبه بطفل في محل حلوى حين قابلت بوفون ورونالدو

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 11:10

كتب : FilGoal

دي ليخت - يوفنتوس

كشف ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس عن شعوره حين دخل غرفة ملابس النادي لأول مرة ليقابل العملاقين جيانلويجي بوفون وكريستيانو رونالدو.

وقال الهولندي في حوار مع Foot Truck:"حين دخلت غرفة الملابس لأول مرة كنت أشبه بطفل في محل حلوى، هناك بوفون، هناك رونالدو".

وواصل اللاعب البالغ عمره 20 عاما "في البداية تقول لنفسك: ما هذا، ما ذاك. بعد شهرين شعرت أنه بإمكاني أن أكون على طبيعتي".

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دي ليخت كان سببا في إقصاء يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي حين تألق مع أياكس وسجل في شباك بطل إيطاليا.

لكنه في الصيف سافر إلى تورينو للانضمام لبوفون ورونالدو في فريق السيدة العجوز.

وشارك دي ليخت في 27 مباراة مع يوفنتوس وسجل هدفين.

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