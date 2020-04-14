كريم طارق: محاولات الزمالك لضمي لم تصل للرسمية.. ولم يحدث تواصل مع الأهلي

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 01:09

كتب : FilGoal

كريم طارق

كشف كريم طارق لاعب طلائع الجيش عن مشاورات بشأن انضمامه لصفوف الزمالك اعتبارا من الموسم الجديد.

كريم طارق

النادي : طلائع الجيش

الزمالك

صرح كريم طارق عبر قناة النهار "هناك مشاورات غير رسمية بشأن انتقالي للزمالك عن طريق بعض الوسطاء، لكن لم يتحدث معي مسؤول بنادي الزمالك".

وأضاف "لم يحدث أي تواصل بشأن انتقالي للأهلي".

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وأوضح "إعارتي للطلائع تنتهي بنهاية الموسم الجاري، ويتبقى في عقدي عام مع نادي بتروجت".

وأشار كريم طارق "طلائع الجيش يريد تجديد الإعارة وأترك القرار لإدارة بتروجت لحسم القرار النهائي".

وبسؤاله إذا من يفضل الأهلي أم الزمالك إذا تلقى عرضا من القطبين، أجاب كريم في ختام تصريحاته "أختار من يناسبني أكثر".

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