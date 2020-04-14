حمادة صدقي: المفاوضات بين فتحي والأهلي انتهت "بشياكة".. أريد حسام حسن أكثر من القطبين

يرى حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة أن المفاوضات بين الأهلي وأحمد فتحي قد انتهت "بشياكة" من الطرفين ولكنها تحمل شقين أحدهما احترافي والآخر عاطفي.

وشدد صدقي على رغبته في استمرار حسام حسن مهاجم الفريق مع سموحة وعدم الرحيل إلى القطبين.

وقال صدقي في تصريحات لبرنامج الماتش: "أرى أن المفاوضات بين الأهلي وأحمد فتحي انتهت بشياكة من الطرفين".

وتابع "هذا الأمر له شقين أحدهما احترافي والآخر عاطفي، لذلك ينظر الكل من منظوره".

وأضاف صدقي "الأمر الاحترافي كان فكرة مقارنة فتحي للعروض المقدمة إليه بجانب الالتزام مع فريقه للنهاية وتفاوض الأهلي بشكل جيد أيضا".

وتابع "أما الأمر العاطفي فهو أن اللاعب ليس أمامه الكثير في الملاعب لذلك من الأفضل الاستمرار مع الأهلي وختام مشواره وبعد ذلك يعمل في النادي".

وشدد صدقي "فتحي كان أبرز أسباب تعادل الأهلي أمام سموحة في أخر مباراة بالدوري، بث حماسا في اللاعبين فتقدموا وهاجمونا بقوة وذهبت وأبلغته بذلك بعد المباراة".

وبالحديث عن المباراة وتقنية الفيديو قال صدقي: "ذهبت لمحمد عادل حكم المباراة بعد المباراة بسبب غضبي من إطلاق الصافرة قبل اللجوء لتقنية الفيديو لشبهة ركلة جزاء لفريقي".

وأضاف "بعد مشاهدة اللقطة عقب المباراة تأكدت أنها لم تكن ركلة جزاء وكان القرار صحيحا لكن كان عليه اللجوء لتقنية الفيديو".

وبالحديث عن حسام حسن مهاجم سموحة قال صدقي: "احتاجه في الفريق بالتأكيد وأكثر من الأهلي والزمالك".

وتابع "إذا حصل على عرض قوي سيفيد النادي سيتم مناقشة الأمر من جهة الإدارة بالطبع".

وعن نصيحته بالأنسب لحسام حسن من الأهلي والزمالك أجاب صدقي ضاحكا "سموحة هو الأنسب له".

وكشف صدقي "أنا بحاجة إلى كافة اللاعبين بما فيهم الستة المعارين مثل أحمد فتوح وصلاح محسن وناصر ماهر وفوزي الحناوي وهناك محمد عبد المنعم لم يشارك في أي مباراة".

وأتم صدقي تصريحاته "ننتظر أي إعلان رسمي من اتحاد الكرة بشأن مسابقة الدوري لمناقشة مستقبل الفريق مع الإدارة".

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