حمادة صدقي: التفويت للأهلي؟ أمر مضحك.. وأطهر الطاهر إضافة لأي فريق

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 00:43

كتب : FilGoal

أطهر الطاهر - الهلال السوداني

يرى حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة أن أمر التفويت للأهلي مضحكا بالنسبة له ولا يزعجه على الإطلاق، كما يرى أن أطهر الطاهر ظهير أيمن الهلال السوداني إضافة لأي فريق.

وكانت أخر مباراة جمعت بين سموحة قبل التوقف أمام الأهلي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وقال حمادة صدقي في تصريحات لبرنامج الماتش: "التفويت للأهلي؟ هذا أمر يجعلني أضحك لأنه غير منطقي".

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وشدد "تغلبت على الأهلي من قبل أكثر من مرة وتهمني دائما نتيجة الفريق المتعاقد معه".

وكان حمادة صدقي قد تعرض للانتقاد بعد استقالته من تدريب الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي المصيرية في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف صدقي "هذا الأمر لا يزعجني على الإطلاق، أركز دائما مع الفريق الذي أنتمى له واسم حمادة صدقي".

وعن ارتباط اسم أطهر الطاهر بالأهلي وبعض الأندية المصرية: "بالتأكيد هو إضافة كبيرة لأي ينضم إليه".

وأضاف "كنت أعتمد عليه بصورة كبيرة وقت تدريبي للهلال السوداني فهو لاعب خططي".

وأتم تصريحاته "يسجل أهداف بصورة رائعة بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، ويساهم في صناعة الأهداف".

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