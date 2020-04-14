حوار - مصطفى كمال: تشرفت بالعمل في الزمالك.. وإيهاب جلال اعتذر عن المنتخب من أجلي

كشف مصطفى كمال مدرب حراس مرمى مصر للمقاصة، عن كواليس انهيار مفاوضات إيهاب جلال لمنتخب مصر.

مصطفى كمال تواجد في الجهاز الفني لـ إيهاب جلال في المقاصة بالفترة الأولى والثانية، وفي الزمالك، وفي المصري.

وصرح كمال لـ أون تايم سبورتس 2: "تولي تدريب مصر شرف لأي شخص، بغض النظر عن تولينا المهمة من عدمه".

وأضاف: "الأمور كانت منتهية لدرجة أن الناس باركوا لنا ووصلتنا العديد من المكالمات".

وأكمل"إيهاب جلال رجل يحترم نفسه ويقدّر جهازه الفني، قام باختياري أنا وحمد إبراهيم للتواجد معه في منتخب مصر".

وواصل: "الموافقة على تواجدنا كانت قد تمت، قبل أن يتلقى إيهاب جلال مكالمة متأخرة بالرغبة في استبعادنا".

ويتحدث مصطفى عن رد فعله بعد علمه بقرب انهيار المفاوضات بسببه: "الأمر وصل لدرجة إننا أخبرناه بألا يلتفت لنا ويتولى المهمة ونتمنى له التوفيق، لم نرد أن نكون عائقا أمامه، كنا سنسعد لو تولى منتخب مصر حتى بدوننا، لأننا نتمنى له الأفضل".

واستدرك: "لكنه قال لنا إن اختيار جهازه جزء من فلسفته واحترامه لنفسه".

وتعجب كمال: "اختيار الجهاز الفني حق مشروع للمدرب، لو وضعت ثقتك في شخص لتدريب منتخب مصر، فمن باب أولى أن تثق في اختياراته لمعاونيه".

وأتم:"عندما نُحضر مدربا أجنبيا، نترك له حرية كاملة في اختيار معاونيه".

الزمالك

مصطفى كمال بدأ مسيرته الكروية في الأهلي، فكيف كانت تجربته كمدرب لحراس مرمى الغريم التقليدي الزمالك؟

يسترجع مصطفى كمال هذه الفترة القصيرة بكثير من الارتياح: "فترتي في الزمالك من أفضل محطات مسيرتي، تشرفت للغاية بهذه المهمة وأعتبرها ناجحة".

وأكمل: "عندما توليت المهمة، أبنائي أخبروني بالهجوم الواقع على شخصي في وسائل التواصل الاجتماعي لأني من أبناء الأهلي، فأخبرتهم ألا ينقلوا لي أي شيء، وأنني سأثبت نفسي بالعمل الجاد والدؤوب".

وواصل: "ردود الأفعال وقتها كانت طبيعية، فأنا ذاهب للتدريب في نادٍ منافس، ولم نصل بعد في مصر إلى عقلية تتقبل هذا النوع من الاحتراف".

وأضاف: "أعتز للغاية بتجربتي في الزمالك، وبالمستوى الذي وصل إليه أحمد الشناوي، لدرجة أن أحمد مرتضى منصور قال لي ذات مرة: "عملت فيه ايه". الشناوي خامة ممتازة للغاية".

وشدد: "علاقتنا بلاعبي الزمالك كانت ممتازة للغاية، لدرجة أن طارق حامد قال لي مازحا ذات مرة: أريد التدرب معك".

وأتم: "رحيلنا عن الزمالك بعد وقت قصير كان بسبب أبناء الزمالك بنسبة تتخطى الـ90%. هوجمنا كثيرا من أبناء الزمالك وقتها".

إسلام عيسى

وكشف مصطفى كمال عن كواليس عرض الأهلي لضم إسلام عيسى من المصري قبل انتقال اللاعب إلى بيراميدز.

وقال كمال: "الأهلي عرض على المصري أن يختار 3 أسماء من أحمد الشيخ، وباسم علي، وأحمد علاء، وعمرو بركات، بالإضافة إلى مبلغ مالي مقابل إسلام عيسى.. لكني لا أعرف سبب عدم إتمام الصفقة".

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