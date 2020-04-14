حوار - مصطفى كمال: تشرفت بالعمل في الزمالك.. وإيهاب جلال اعتذر عن المنتخب من أجلي

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 00:30

كتب : FilGoal

الصورة من الموقع الرسمي لنادي المصري

كشف مصطفى كمال مدرب حراس مرمى مصر للمقاصة، عن كواليس انهيار مفاوضات إيهاب جلال لمنتخب مصر.

مصطفى كمال تواجد في الجهاز الفني لـ إيهاب جلال في المقاصة بالفترة الأولى والثانية، وفي الزمالك، وفي المصري.

وصرح كمال لـ أون تايم سبورتس 2: "تولي تدريب مصر شرف لأي شخص، بغض النظر عن تولينا المهمة من عدمه".

أخبار متعلقة
لاعب الزمالك السابق لـ في الجول: أسعى للسير على خطى إيهاب جلال.. وإلغاء الدوري سيضرنا الجنايني: لم نصغ مسودة نهائية للائحة الجديدة.. وخبرة البدري رجحت كفته على جلال فضل يكشف: تحفظت على انضمام الحضري لجهاز المنتخب لهذا السبب

وأضاف: "الأمور كانت منتهية لدرجة أن الناس باركوا لنا ووصلتنا العديد من المكالمات".

وأكمل"إيهاب جلال رجل يحترم نفسه ويقدّر جهازه الفني، قام باختياري أنا وحمد إبراهيم للتواجد معه في منتخب مصر".

وواصل: "الموافقة على تواجدنا كانت قد تمت، قبل أن يتلقى إيهاب جلال مكالمة متأخرة بالرغبة في استبعادنا".

ويتحدث مصطفى عن رد فعله بعد علمه بقرب انهيار المفاوضات بسببه: "الأمر وصل لدرجة إننا أخبرناه بألا يلتفت لنا ويتولى المهمة ونتمنى له التوفيق، لم نرد أن نكون عائقا أمامه، كنا سنسعد لو تولى منتخب مصر حتى بدوننا، لأننا نتمنى له الأفضل".

واستدرك: "لكنه قال لنا إن اختيار جهازه جزء من فلسفته واحترامه لنفسه".

وتعجب كمال: "اختيار الجهاز الفني حق مشروع للمدرب، لو وضعت ثقتك في شخص لتدريب منتخب مصر، فمن باب أولى أن تثق في اختياراته لمعاونيه".

وأتم:"عندما نُحضر مدربا أجنبيا، نترك له حرية كاملة في اختيار معاونيه".

الزمالك

مصطفى كمال بدأ مسيرته الكروية في الأهلي، فكيف كانت تجربته كمدرب لحراس مرمى الغريم التقليدي الزمالك؟

يسترجع مصطفى كمال هذه الفترة القصيرة بكثير من الارتياح: "فترتي في الزمالك من أفضل محطات مسيرتي، تشرفت للغاية بهذه المهمة وأعتبرها ناجحة".

وأكمل: "عندما توليت المهمة، أبنائي أخبروني بالهجوم الواقع على شخصي في وسائل التواصل الاجتماعي لأني من أبناء الأهلي، فأخبرتهم ألا ينقلوا لي أي شيء، وأنني سأثبت نفسي بالعمل الجاد والدؤوب".

وواصل: "ردود الأفعال وقتها كانت طبيعية، فأنا ذاهب للتدريب في نادٍ منافس، ولم نصل بعد في مصر إلى عقلية تتقبل هذا النوع من الاحتراف".

وأضاف: "أعتز للغاية بتجربتي في الزمالك، وبالمستوى الذي وصل إليه أحمد الشناوي، لدرجة أن أحمد مرتضى منصور قال لي ذات مرة: "عملت فيه ايه". الشناوي خامة ممتازة للغاية".

وشدد: "علاقتنا بلاعبي الزمالك كانت ممتازة للغاية، لدرجة أن طارق حامد قال لي مازحا ذات مرة: أريد التدرب معك".

وأتم: "رحيلنا عن الزمالك بعد وقت قصير كان بسبب أبناء الزمالك بنسبة تتخطى الـ90%. هوجمنا كثيرا من أبناء الزمالك وقتها".

إسلام عيسى

وكشف مصطفى كمال عن كواليس عرض الأهلي لضم إسلام عيسى من المصري قبل انتقال اللاعب إلى بيراميدز.

وقال كمال: "الأهلي عرض على المصري أن يختار 3 أسماء من أحمد الشيخ، وباسم علي، وأحمد علاء، وعمرو بركات، بالإضافة إلى مبلغ مالي مقابل إسلام عيسى.. لكني لا أعرف سبب عدم إتمام الصفقة".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا:

كلوب: كنت سأصاب بالجنون لو جاء كورونا في الثمانينيات

الإسماعيلي يرغب في ضم محترف الزمالك

"النني مثل فييرا"

مباراة افتراضية لمنتخب مصر؟

لاعب الأهلي يقترب من العودة بعد الإصابة الطويلة

مصطفى كمال إيهاب جلال منتخب مصر مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
حسام حسن: حديثي عن مقارنة ببطولاتي بـ صالح سليم تم تضخيمه.. لا أحد يحبه مثل التوأم ساعة | الدوري المصري
حسام حسن يحكي بالتفصيل كواليس انضمام التوأم إلى الزمالك.. وطلب الأهلي عودته ساعة | الدوري المصري
حسام حسن: أريد من الأهلي إظهار حقيقة ما حدث مع التوأم.. تمنيت الاعتزال في صفوفه ساعة | الدوري المصري
ربيع ياسين للخطيب: لا تفرط في صالح جمعة.. فايلر قد يرحل في أي وقت 2 ساعة |
سيد مرعي: عاشور يمتلك عرضين إماراتيين.. ولا مانع من انضمامه للزمالك 2 ساعة | مصر
كريم طارق: محاولات الزمالك لضمي لم تصل للرسمية.. ولم يحدث تواصل مع الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
حمادة صدقي: المفاوضات بين فتحي والأهلي انتهت "بشياكة".. أريد حسام حسن أكثر من القطبين 2 ساعة | الدوري المصري
حمادة صدقي: التفويت للأهلي؟ أمر مضحك.. وأطهر الطاهر إضافة لأي فريق 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمراره في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي 2 كاف يوضح طريقة تأهل أندية إفريقيا لـ كأس العالم للأندية 3 بيراميدز: تعاقدنا مع فتحي منذ 6 أيام.. وهذه حقيقة راتب الـ50 مليون جنيه 4 رسميا - بيراميدز يعلن تعاقده مع أحمد فتحي
قد ينال إعجابك