عماد متعب: نصحت فتحي بالبقاء في الأهلي.. لا يمكنني القول أنه أخطأ أو أصاب

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 23:59

كتب : أحمد شاكر

هدف أحمد فتحي القاتل في شباك المصري

كشف عماد متعب نجم الأهلي الأسبق عن نصيحته لأحمد فتحي بالبقاء والاعتزال داخل الأهلي.

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلن نادي بيراميدز ضم أحمد فتحي عقب نهاية تعاقده مع الأهلي هذا الموسم.

وقال متعب خلال حواره بإذاعة نجوم إف إم: "نصحت فتحي بالاستمرار مع الأهلي إذا كانت الأمور المادية قريبة".

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وأضاف "هناك وقت معين ينحي اللاعب فيه عاطفته جانبا ويتعامل باحترافية مثلما فعل عبد الله السعيد".

وتابع "كل شخص يتحمل قراره ومسئول عنه، لذلك لا استطيع أن أقول أن فتحي أخطأ أو أصاب".

وشدد "أنا لست صاحب القرار، ولكن فتحي وحده وفي النهاية القرار له".

وأتم متعب تصريحاته "جمعني حديث بفتحي مؤخرا قبل إعلان قراره وكانت نصيحتي له الاستمرار".

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