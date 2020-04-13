فينجادا: فشل المفاوضات سبب عدم تدريبي لـ الأهلي.. وهؤلاء أفضل من دربتهم في الزمالك

قال نيلو فينجادا المدير الفني الأسبق للزمالك إن فشل المفاوضات مع الأهلي سبب عدم تدريبه للفريق الأحمر في عام 2009.

ولم يكشف فينجادا بالضبط ما حدث وأدى لفشل المفاوضات رغم إعلان الأهلي في ذلك الوقت توصله لاتفاق معه لتدريبه.

وأضاف في حواره مع قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الإثنين "كان سيصبح من الصعب كذلك تكرار إنجازات مانويل جوزيه مع الأهلي ولكنني كنت أسعى حال نجاح المفاوضات لاستثمار النجاح الذي حققه جوزيه".

وعن أفضل من دربهم في مصر وكانوا يستطيعون الاحتراف في أوروبا أجاب "وائل القباني كان لاعبا ذكيا للغاية وكون ثنائي رائع مع بشير التابعي وكان يستطيع الاحتراف في أوروبا".

وأضاف "حازم إمام كذلك كان لاعبا رائعا كنت أشعر إنني داخل الملعب وليس على مقاعد البدلاء بسبب وجوده".

وأكمل "أيضا من اللاعبين المميزين كان طارق السعيد وطارق السيد وحسام حسن، وأشركت شيكابالا ومعتز إينو وهما في فريق الشباب".

وأردف "كل اللاعبين كانوا رائعين في ذلك الوقت".

وعن خلافه مع حسام حسن في عام 2004 قال فينجادا: "حسام لم يقبل تغييره وتسبب ذلك في حدوث أزمة لكنني كنت أنظر لمصلحة الفريق وليس لمصلحة اللاعب".

وأكمل "حسام أصبح مدربا ويعرف الآن ما كنت أعنيه والعلاقة بيننا جيدة".

وعن تجربته في منتخب مصر الأولمبي قال: "كانت جيدة وكان شيكابالا قائدا للفريق ولكن الهزيمة أمام كوت ديفوار وعدم التأهل للأولمبياد كان شيئا سلبيا".

وأتم "منتخب كوت ديفوار ضم بين صفوفه العديد من اللاعبين المحترفين في ذلك الوقت وهو ما رجح كفتهم".

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