الفرماوي: طلبت العودة إلى مصر.. الظروف في تونس صعبة جدا بسبب كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 23:35

كتب : FilGoal

مصطفى الفرماوي

يسعى مصطفى الفرماوي لاعب اتحاد بن قردان والمنتخب الأولمبي للعودة إلى مصر بسبب تفشي فيروس كورونا.

صرح الفرماوي عبر قناة ten "تواصلت مع مسؤولين بوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية قبل 10 أيام من أجل العودة إلى مصر".

وأضاف "فالظروف في تونس صعبة جدا،لأن الحظر الطبي يكون على مدار 24 ساعة".

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وعن خطوة احترافه بالدوري التونسي، أوضح اللاعب الشاب "تلقيت عروضا من دجلة والإنتاج الحربي وإف سي مصر ولكن اخترت الانتقال لاتحاد بن قردان لأنه يشارك في كأس الكونفدرالية".

وأضاف "الدوري التونسي مثل المصري بل أفضل منه في بعض الأمور مثل الخطط التكتيكية والفنية ويتسم أيضا بالاحتكاكات القوية".

وأشار لاعب الأهلي السابق "لدي عرضين من أندية القمة في تونس، إلا أن أزمة كورونا عطلت الأمور".

وكشف مصطفى الفرماوي "شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي تواصل معي، وعلمت بتواجدي في القائمة المبدئية التي ستشارك في دورة طوكيو، وتأجيل الأولمبياد فرصة لي".

وأوضح الفرماوي في ختام تصريحاته "أزمة في القيد منعت انضمامي للقائمة التي خاضت بطولة كأس الأمم تحت 23 سنة في مصر، وسبق أن لعبت 40 مباراة دولية مع منتخب الشباب تحت قيادة معتمد جمال".

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