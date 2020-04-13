مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: إقالة مجلس إدارة منطقة السويس بسبب المخالفات

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 22:42

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم

قرر اتحاد كرة القدم المصري إقالة مجلس إدارة منطقة السويس لكرة القدم في أولى خطوات التفتيش على جميع الفروع التي تتبع الجبلاية.

وقال مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "تم إقالة مجلس إدارة منطقة السويس لكرة القدم في أولى ثمار وخطوات التفتيش".

وأضاف "أرسلت وزارة الشباب والرياضة هي الأخرى حملة تفتيش على المنطقة عقب قرار اتحاد الكرة".

وتابع المصدر "جاء قرار الإقالة بسبب العديد من المخالفات قيد التحقيق حاليا نتيجة المراجعات التي قامت بها حملات التفتيش".

وأتم تصريحاته "حملات التفتيش ستزور كل المناطق والفرع في توجه جديد من اللجنة الخماسية المؤقتة للوقوف على أداء هذه الفروع".

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