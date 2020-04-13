متعب: لو كنت مكان عاشور لوافقت على عرض الأهلي

يرى عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن العرض المقدم من القلعة الحمراء لحسام عاشور قائد الفريق بشأن نهاية تعاقده لم يناله أي لاعب من قبل.

حسام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وقال متعب عبر إذاعة نجوم إف إم: "الأهلي تعامل باحترافية كبيرة مع حسام عاشور وعرض عليه مميزات كبيرة لم ينالها أحد من قبل وذلك تقديرا له".

وأضاف "أما قرار عاشور النهائي أمر يخصه هو فقط".

وأكمل "إذا حصلت على نفس العرض من الأهلي قبل اعتزالي كنت سأوافق عليه".

وعن شريف إكرامي حارس مرمى الفريق قال "هو ذكي ويعلم جيدا أن الفترة المقبلة محمد الشناوي هو الحارس الأساسي للأهلي وهو لا يزال يريد المشاركة لذلك قرر الرحيل".

وأعلن الأهلي في وقت سابق أن الموسم الحالي هو الأخير للثنائي حسام عاشور وشريف إكرامي.

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