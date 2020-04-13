اتحاد الكرة لـ في الجول: قواعد قيد الأجانب للموسم المقبل لم تُحسم بعد

استعرض وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، بنود قيد الأجانب التي تنص عليها لائحة الدوري وشدد على إمكانية خضوعها للمراجعة والمناقشة مع الأندية.

وصرّح العطار لـ FilGoal.com: "هناك قاعدتان فيما يخص قيد اللاعبين الأجانب، وقد تم مخاطبة الأندية بهما قبل فتح قيد الموسم الحالي".

وأوضح: "الأولى هي استمرار العمل بقيد اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي كما هو متعارف عليه منذ قديم الأزل، وأيضا استمرار اتباع نفس القاعدة بمعاملة اللاعب السوري كمحلي بحكم امتداد تعاقدات بعض الأندية من الموسم الماضي".

وأكمل: "وأيضا تطبيق البروتوكول مع اتحاد شمال إفريقيا باعتبار اللاعب الذي يحمل جنسية أي بلد عضو لاعبا محليا، لكن تم التنبيه على الأندية أن هذا الاستثناء سيكون لمدة عام واحد فقط، ثم ستعود الأمور إلى سابق عهدها مع الموسم المقبل، وهو ما وافقت عليه الأندية جميعها".

وواصل: "أما القاعدة الثانية، فهي تقليص عدد اللاعبين الأجانب بشكل عام بدايةً من الموسم المقبل، ليصير العدد 3 بدلا من 4 في قائمة كل نادٍ، ووافقت الأندية على هذا الأمر أيضا".

وتعجّب: "لا نعلم لماذا أثير الأمر بكل هذا اللغط والجدل رغم أن الموسم الحالي متوقف من الأساس بسبب فيروس كورونا، كما أن الأمور واضحة قبل انطلاق امسابقة".

واستدرك: "لم تُصدر أو تُناقص قواعد القيد للموسم الجديد حتى الآن، لأن مناقشتها ودراستها تتم عادةً بعد نهاية الموسم، وقتها سنعقد اجتماعا داخل اتحاد الكرة مع محمود سعد المدير الفني للاتحاد، لحسم الأمر".

وأتم: "سنبحث ما إذا كان الأفضل فنيًا البدء العملي في تطبيق القواعد، أم يمكن بحث تأجيل تطبيقها مع مراعاة وجهات نظر الأندية ووضعها في الحسبان".

وكان جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المشرفة على الاتحاد المصري لكرة القدم، قد فتح الباب أمام تقليص عدد الأجانب في المسابقة، لإعطاء فرصة أكبر للاعبين المصريين.

وصرّح جمال محمد علي السبت الماضي: "اللائحة الحالية لقيد اللاعبين تنص على أن الموسم الجاري 2019\2020 هو الأخير الذي سيتم فيه معاملة لاعبي شمال إفريقيا بصفتهم مصريين".

وأكمل: "عادةً، يتم إجراء التعديلات على اللوائح في شهر يونيو، قبل انطلاق الموسم الجديد. هذا كان ليتم لو أن الدوري قائم بشكل طبيعي، لكن في الظروف الحالية الأمر مستحيل".

وعن إمكانية تقليص المحترفين: "قبل إقرار أي تعديل، يجب عمل دراسة كاملة لكل اللاعبين المتعاقدين في الدوري ومدى الضرر والمنفعة. نرصد بعض البنود بلوائح اللجان لعرضها على مجلس الإدارة المقبل".

وتعجّب جمال محمد علي: "عدد الأجانب حاليا يكون 50% تقريبا في أرض الملعب، وهذا غير عادل للاعبين المصريين الشباب وقد يتسبب في قصور ببعض المراكز".

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