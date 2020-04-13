سر اللقب – "البصلة" كريستيان رودريجيز

كثير من ألقاب لاعبي كرة القدم تلتصق بهم وتصير رائجة، وتبدأ الجماهير في ترديدها دون معرفة أصلها أو معناها.

كريستيان رودريجيز النادي : بنيارول أوروجواي

FilGoal.com يقدم سلسلة سر اللقب، ليزيح التراب عن ألقاب اللاعبين التي بعضها لن يكون اعتياديًا أبدا.

البصلة – Cebolla

"بصلة، أريد أن أسألك، لماذا يدعونك بهذا اللقب؟".

هكذا تساءل صحفي برازيلي بلغة إسبانية يغلب عليها اللكنة البرتغالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة أوروجواي وإسبانيا في كأس القارات 2013.

السؤال كان موجها إلى كريستيان رودريجيز لاعب أوروجواي، المُلقب بـ "Cebolla" أو "البصلة".

وبينما تساءل الصحفي عن سر اللقب في جدية شديدة، تعالت الضحكات في القاعة بين الصحفيين الأوروجوانيين، رد فعل شاركهم فيه رودريجيز نفسه، وزميله والتر جارجانو الذي كان إلى جواره في المؤتمر.

وسبب هذه الضحكات، أن اللقب التصق بـ رودريجيز في بلاده لدرجة أنه بات مألوفا ولم يعد الناس يتساءلون عن أصله أو سببه.

رودريجيز اشتهر بهذا اللقب منذ تواجده في بنيارول بأولى سنواته الاحترافية.

لاحقا، لم يبارحه في مسيرته الأوروبية التي لعب خلالها لأندية: باريس سان جيرمان، وبنفيكا، وبورتو، وأتليتكو مدريد، وبارما.

وفي 2015 عندما انتقل كريستيان رودريجيز معارا إلى جريميو البرازيلي، شهد المطعم الرسمي للنادي تزايدا كبيرا في الطلب على حلقات البصل الذهبية.

حاليا يلعب صاحب الـ 110 مباراة دولية في فريق طفولته: بنيارول، ويحظى لقب "بصلة" بتقديس كبير بين جماهيره، خصوصا بعد قيادة رودريجيز بلاده إلى نصف نهائي مونديال 2010، وإلى التتويج بكوبا أمريكا 2011.

أما سر اللقب الذي تناقلته بعض المصادر لسنوات طويلة، هو أنه بسبب حركته السريعة ومراوغاته التي أجبرت منافسيه على البكاء، تماما مثل تأثير البصل!

تحليل طريف قد يدفعك إلى تصديقه، فـ رودريجيز كان في شبابه جناحا يصعب إيقافه، وبالطبع لا ينكر أحد تأثير البصل المُبكي على العينين.

وبينما تضاحك كل من في قاعة ذاك المؤتمر الصحفي في صيف 2013، اتضح أن سؤال الصحفي البرازيلي ليس بديهيا إلى تلك الدرجة.

إجابة رودريجيز جاءت كالآتي –بعد أن تمالك ضحكاته-: "يقولون إنني اكتسبت هذا اللقب لأني أُبكي مدافعي الخصوم، لكن لا، الحقيقة أنه كان لقب أبي، وأنا سرقته منه".

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