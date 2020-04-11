اللجنة الخماسية: إلغاء الدوري خارج الحسابات.. واتجاه لتقييد تنقلات المدربين وعدد المحترفين

لا تضع اللجنة الخماسية المشرفة على الاتحاد المصري لكرة القدم، مسألة إلغاء الدوري في حساباتها.

وصرّح جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية: "إلغاء الدوري خارج الحسابات، لأن الكرة بمثابة اقتصاد للأندية وعقود وشراكات ورعاية، الأمر شائك للغاية".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "التوجه العالمي هو استئناف المسابقات، سواء في الاتحاد الدولي أو الاتحاد الأوروبي".

ووضع جمال محمد علي تصوّر مبدئي لعودة النشاط: "الدوري الممتاز يحتاج إلى 3 أشهر لإكماله، والدرجات الدنيا تحتاج إلى شهرين كحد أقصى".

وأكمل: "سنمهل الأندية من 20 إلى 30 يوما لعمل فترة إعداد، لأنه غير منطقي أن يجلس اللاعبون في منازلهم كل هذه الفترة ويعودون فجأة للعب".

عدد الأجانب

وتطرق جمال محمد علي للتعديلات التي يمكن إجرائها على لوائح قيد اللاعبين.

وصرّح: "اللائحة الحالية لقيد اللاعبين تنص على أن الموسم الجاري 2019\2020 هو الأخير الذي سيتم فيه معاملة لاعبي شمال إفريقيا بصفتهم مصريين".

وأكمل: "عادةً، يتم إجراء التعديلات على اللوائح في شهر يونيو، قبل انطلاق الموسم الجديد. هذا كان ليتم لو أن الدوري قائم بشكل طبيعي، لكن في الظروف الحالية الأمر مستحيل".

وعن إمكانية تقليص المحترفين: "قبل إقرار أي تعديل، يجب عمل دراسة كاملة لكل اللاعبين المتعاقدين في الدوري ومدى الضرر والمنفعة. نرصد بعض البنود بلوائح اللجان لعرضها على مجلس الإدارة المقبل".

وتعجّب جمال محمد علي: "عدد الأجانب حاليا يكون 50% تقريبا في أرض الملعب، وهذا غير عادل للاعبين المصريين الشباب وقد يتسبب في قصور ببعض المراكز".

تقييد تنقل المدربين

وتحوّل جمال محمد علي للحديث عن إمكانية تشريع بند يقيّد تنقلات المدربين بين أندية الدوري في الموسم نفسه.

وصرّح: "بعض المدربين يتنقلون خلال الموسم الواحد بين 4 أو 5 أندية، يجب إصدار لوائح تجعل المدرب يقود ناديين اثنين كحد أقصى".

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