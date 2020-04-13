العشري لـ في الجول: أؤيد مقترح تقليل الأجانب في الدوري من أجل منتخب مصر

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 21:08

كتب : أيمن عيد

مؤتمر طارق العشري بعد لقاء المصري ونهضة بركان

قال طارق العشري المدير الفني للمصري إنه يؤيد مقترح تقليل عدد اللاعبين الأجانب في الدوري بداية من الموسم المقبل من أجل مصلحة منتخب مصر.

واقترح اتحاد الكرة تقليل عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفرق الموسم المقبل من 4 إلى 3 باعتبار أن اللاعب الشمال إفريقي أو فسلطيني تتم معاملته كمصري.

وقال طارق العشري لـFilGoal.com: "أؤيد ذلك القرار بل وأطالب بإلغاء استقدام محترفين في الدوري".

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وواصل "سيعود ذلك بالنفع على منتخب مصر فنحن نعاني من مراكز عديدة في المنتخب مثل المهاجم الصريح والظهير اليسر".

وأردف "قرار منع المحترفين سيزيد حدة المنافسة بين جميع فرق الدوري وسيزيد حدة المنافسة بين اللاعبين".

وأضاف "أندية القمة هي المستفيد الوحيد من وجود الأجانب والمرحلة المقبلة ستكون صعبة في سداد رواتب اللاعبين بسبب الظروف الحالية في ظل تفشي فيروس كورونا وإيقاف النشاط الكروي".

وعن ماذا سيفعل المصري حال تطبيق القرار بداية من الموسم الجديد قال: "أنا مع القرار في كل الأحوال بروح وطنية بحتة من أجل مصلحة الكرة المصرية لكن أطلب بفتح القيد الصيفي لنا أولا لنعوض رحيل الأجانب".

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