متعب: البدري تنبأ بتألقي وأخبر صالح سليم بذلك.. وجوزيه نصحني بترك الكرة ولعب الجولف

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 21:31

كتب : أحمد شاكر

عماد متعب

كشف عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن توقع حسام البدري المدير الفني الحالي للفراعنة بتألقه عندما كان لا يزال ضمن صفوف الناشئين في القلعة الحمراء.

وقال متعب عبر برنامج في الاستاد على إذاعة نجوم إف إم: "البدري أول من تنبأ تألقي عندما كان عمري 16 عاما وأخذني من يدي وذهب بي إلى صالح سليم وقال له (عماد سيصبح مهاجم ذو شأن كبير)".

وأضاف "أما عن بداية علاقتي مع الساحر البرتغالي مانويل جوزيه كانت متوترة وفوجئت به يطردني من الملعب في أول مران لي وطلب مني الجري منفردا".

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وأكمل "وذلك بسبب عدم ارتدائي الجوارب وواقي الساق، وبالفعل نفذت أمره وتدربت وحيدا".

وأفصح "في ذلك الوقت لم اكن أعلم أنه يهتم بارتداء الجوارب وواقي الساق في التدريبات".

وواصل حديثه "في أول مباراة لي مع جوزيه راوغت أحد المدافعين وسددت كرة عادية، بعد اللقاء عقد جوزيه اجتماع معي وقال لي نحن نلعب كرة جماعية وإذا كنت تريد اللعب بشكل فردي انصحك بالجولف".

وشدد "لهذه الأسباب نجح جوزيه مع الأهلي لأنه لم يفرق بين لاعب صغير أو كبير وكان حريصا على أن يعتاد اللاعب الصغير على أن يصبح نجما".

وأردف القناص "جوزيه من أذكى الشخصيات التي رأيتها تتعامل مع لاعب الكرة، داخل الملعب صاحب رؤية فنية عالية جدا إنه مدرب عبقري".

وأتم تصريحاته "كان يعملنا كيف نسدد نلعب الكرات الثابتة وكانت قراءته للمباريات ذكية لأبعد الحدود".

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