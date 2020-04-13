متعب: كان من الصعب أن انضم لـ الزمالك.. وتجربتي مع اتحاد جدة كانت رائعة

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 21:48

كتب : أحمد شاكر

عماد متعب - الأهلي - النجم الساحلي

يرى عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن فكره انضمامه لصفوف الزمالك كانت غير منطقية وصعبة للغاية.

وقال متعب في برنامج في الاستاد عبر إذاعة نجوم إف إم: "الزمالك ناد كبير وأكن له كل الاحترام والتقدير ولكن اللعب ضمن صفوفه كان أمرا شبه مستحيل".

وأكمل "لا أستطيع أن أغضب ولو فرد واحد من جمهور الأهلي".

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وواصل متعب "بالإضافة إلى أنه لم يتحدث معي أي شخص من الزمالك بشكل رسمي من قبل للانضمام لصفوف القلعة البيضاء".

وعن تجربته مع اتحاد جدة السعودي قال: "كان من أفضل المواسم التي قدمتها خلال مسيرتي الكروية وكنت موفق للغاية معهم".

وتابع "فزنا بالدوري ووصلنا لنهائي دوري أبطال آسيا وكنت أتمنى الفوز بالبطولة ولكن لم يحالفنا الحظ".

وأتم تصريحاته "اتحاد جدة كان فريقا مرعبا ولكن تجربتي معهم انتهت بشكل محزن بسبب الإصابة".

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