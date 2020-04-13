متعب: من الظلم مقارنة فايلر بـ جوزيه

يرى عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن المقارنات التي تضع ريني فايلر المدير الفني الحالي للفريق الأحمر مع البرتغالي مانويل جوزيه ظالمة للغاية.

وقال متعب عبر إذاعة نجوم إف إم: "من أجل وضع أي مقارنة لابد أن تتساوى الظروف".

وأضاف "جوزيه تواجد في الأهلي مع جيل أسطوري وفي حضور الجماهير للمباريات".

وأكمل "أما فايلر هو مدرب عبقري ولكن الظروف الكروية الآن تختلف تماما عما كانت عليه في فترة جوزيه".

وأتم تصريحاته "لذلك من الظلم مقارنة المدرب السويسري بجوزيه لعدم تشابه الظروف الكروية".

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