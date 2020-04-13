المعهد الإيطالي للصحة يرفض مقترح استئناف الموسم الرياضي

رفض المعهد الوطني الإيطالي للصحة فكرة استئناف الموسم الرياضي الحالي خلال الشهر المقبل.

وكانت هناك اقتراحات بعودة الأندية للتدريبات يوم 3 مايو المقبل على أن يتم استئناف الموسم الكروي في نهاية نفس الشهر.

وتوقف النشاط الرياضي في دول العالم الشهر الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وترى الهيئة العلمية والتقنية للخدمات الصحية الإيطالية أنه يجب إلغاء موسم 2019 -2020 لعدم القضاء على الفيروس.

وقال جيوفاني ريزا مدير قسم الأمراض المعدية للصحفيين: "كرة القدم رياضة تلامس لذا هناك خطر من انتقال المرض".

وتابع "هناك شخص اقترح مراقبة دقيقة للاعبين مع إجراءات اختبارات كل يوم تقريبا".

وأضاف "بالنسبة لي إذا اضطررت لإبداء رأي تقني فلن يكون مفضلا استئناف النشاط، ونحن في شهر مايو تقريبا لذلك الأفضل إلغاء الأمر برمته".

وأتم تصريحاته "أعتقد أن اللجنة العلمية والتقنية ستوافق الرأي، وبعد ذلك سوف تقرر الحكومة ماذا سيحدث".

ووصل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في العالم إلى 1 مليون و909 ألفا و293 شخصا بينهم 118 ألفا و499 حالة وفاة.

وتأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة بالنسبة لعدد المصابين الذين وصلوا إلى 159 ألفا و516 مع 20 ألفا و465 حالة وفاة.

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