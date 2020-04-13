أسطورة الأرجنتين يحذر لاوتارو: قطار برشلونة يأتي مرة واحدة في العمر

حذر ماريو كيمبيس مهاجم الأرجنتين الأسبق مواطنه لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر، أن قطار برشلونة يمر مرة واحدة في العمر.

وارتبط اسم لاوتارو مارتينيز ببرشلونة خلال الفترة الماضية من أجل الانضمام إلى الفريق الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وقال كيمبيس الفائز بكأس العالم 1978 لـ توتو ميركاتو: "لاوتارو منذ فترة وحتى الآن أثبت أنه رقم 9 رائع".

وتابع "لكنه قد لا يحصل على فرصة أخرى للانضمام إلى عمالقة كتالونية".

وشدد "لقد أظهر جودته مع إنتر والأرجنتين، لكن أعتقد أن القطار يمر مرة واحدة فقط في العمر".

وأوضح "إنتر فريق رائع معترف به عالميا، لكن برشلونة مختلف تماما".

وأضاف "اللعب مع ميسي سيكون أمرا رائعا، وإذا استمر في إنتر سيكون من الجيد أن يستمر في اكتساب الخبرات".

وأتم كيمبيس تصيحاته "إذا كانت رغبة لاوتارو الذهاب إلى برشلونة، فأرى أن إنتر سيسمح له بالمغادرة للحصول على أموال جيدة من الصفقة".

ويبلغ لاوتارو من العمر 22 عاما وخاض 17 مباراة دولية بقميص الأرجنتين وسجل 9 أهداف.

كما لعب مع إنتر هذا الموسم 22 مباراة في الدوري الإيطالي وسجل 11 هدفا وصنع 3 آخرين، بينما في دوري أبطال أوروبا سجل 5 أهداف من 6 مشاركات.

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