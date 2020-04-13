قائد بلد الوليد: الناس يموتون.. عودة كرة القدم أمر غير أخلاقي

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 19:07

كتب : FilGoal

خابي مويانو - مارسيلو

يرى خابي مويانو قائد نادي بلد الوليد، أن التفكير في عودة كرة القدم أمر غير أخلاقي بالنظر للوضع الراهن.

خافيير مويانو

النادي : ريال بلد الوليد

ريال بلد الوليد

مويانو وزملاؤه قرروا التنازل عن 17% من رواتبهم، حتى يضمنوا تقاضي بقية موظفي النادي أجورهم بنسبة 100%.

وقال مويانو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "النادي احتاج إلى تكاتف اللاعبين، وقد كان الوقت المناسب لنأخذ هذا القرار لأن الجماهير قدّمت لنا الكثير في السابق، وحتى نحمي أيضا بقية العاملين".

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وأكمل: "هناك الكثير من العاملين خلف الكواليس، ولديهم عائلاتهم، ونحن على دراية بوجودهم، إنهم يعملون في الظلال، لكن يجب حمايتهم، ولذا قررنا التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي حتى نتجنب الـ ERTE".

وعن استئناف الدوري الإسباني: "نريد إنهاء المسابقة بالطبع، فهذا سيكون عادلا، ولكن هذا لا يجب أن يتم أيضا بأي ثمن. فطالما أن الناس يموتون وهناك خطورة أن يصاب بعضنا بالعدوى، لا يمكننا التفكير في عودة كرة القدم، هذا ليس أخلاقيا من الأساس".

وأتم: "كرة القدم تحرّك العديد من الناس والحكومة على علم بذلك، وحتى يستقر الوضع، لا يمكن المخاطرة بحياة أي مواطن".

مويانو (34 عاما) خاض 20 مباراة هذا الموسم قبل تعليق كرة القدم بسبب تفشي وباء كورونا.

وشهدت إسبانيا إصابة أكثر من 169 ألف شخص بفيروس كورونا، كما سجلت 17489 حالة وفاة.

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