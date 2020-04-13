ماركا: ديمبيلي مستمر في برشلونة.. لا أحد يرغب في شرائه

يواجه برشلونة صعوبات كبيرة في التخلص من لاعبه عثمان ديمبيلي، مما يفتح الباب أمام استمراره في صفوف الفريق لموسم إضافي على الأقل.

صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت أن برشلونة لم يجد ناديا راغبا في دفع 60 مليون يورو، الحد الأدنى الذي حدد زعيم كتالونيا لبيع جناحه الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة أن الأندية لم تتشجع على تقديم عرض مماثل لـ برشلونة، ثم جاءت أزمة وباء كورونا، مما أدخل الجميع في أزمة اقتصادية طاحنة.

بالإضافة إلى ذلك، لا ترغب أغلب الأندية في الاستثمار بلاعب يتعرض لقدرٍ هائل من الإصابات كما هو الحال مع ديمبيلي.

الصحيفة كشفت عن أن وكيل اللاعب قد اجتمع بإدارة برشلونة خلال الموسم الجاري وأخبرهم أن ديمبيلي قد يغادر في الصيف لو لم يستعد مستوياته الفنية المعهودة، لكن اللاعب أصيب بعد هذا الاجتماع واضطر لإجراء جراحة ستبعده عن الملاعب حتى يونيو.

ديمبيلي (22 عاما) لم يخض سوى 9 مباريات هذا الموسم وسجل هدفا وحيدا.

وحضر الجناح الفرنسي السريع إلى برشلونة قادما من بوروسيا دورتموند في صيف 2017 مقابل 125 مليون يورو بآمال عالية، لكن الإصابات طاردته منذ أسابيعه الأولى في إسبانيا، إذ تعرض لـ 7 إصابات عضلية مختلفة.

بل اضطر برشلونة إلى دفع 18 مليون يورو في 20 فبراير الماضي لاستقدام مارتن برايثوايت بشكل استثنائيٍ من ليجانيس، لتعويض الإصابة الطويلة لـ ديمبيلي.

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