هل يطيل فيروس كورونا عمر أدوريز في الملاعب؟

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 18:19

كتب : FilGoal

أريتز أدوريز - أتليتك بلباو

قبل بداية الموسم الحالي، خرج أريتز أدوريز في مؤتمر صحفي، أعلن خلاله اعتزاله كرة القدم بنهاية عقده في يونيو 2020.

لاحقا نجح أتليتك بلباو في الوصول إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، وتوقع الجميع أن يكون خوض هذه المباراة التاريخية نهاية مثالية لمسيرة أدوريز، حتى عصف فيروس كورونا بكوكب الأرض وكرة القدم.

لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت اليوم الإثنين، أن إدارة أتليتك بلباو تعتزم على تجديد عقد أدوريز ليكون قادرا على الظهور في نهائي الكأس.

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وأشارت ماركا إلى أن مسيرة أدوريز ستسير يدا بيد مع موعد مباراة ريال سوسيداد في نهائي الكأس غير المعروف حتى اللحظة.

وكان من المقرر إقامة نهائي الكأس على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية يوم 18 أبريل الجاري، لكن الاتحاد الإسباني أجّل المباراة لأجلٍ غير مسمى.

ويسعى بلباو إلى التتويج بالكأس لأول مرة منذ 1984، وإلى حصد لقبه الثاني عموما في القرن 21.

أدوريز (39 عاما) يعد أحد أنجح لاعبي بلباو في الألفية الثالثة، إذ لعب في صفوف بـ 3 فترات مختلفة، آخرها أنجحها.

وسجل أدوريز 172 هدفا في 407 مباراة مع بلباو، ليكون الثالث على لائحة الهدافين التاريخيين للنادي خلف الأسطوري تيلمو زارّا، وداني.

ولم يسجل أدوريز سوى هدف واحد هذا الموسم، جاء في أولى مباريات الدوري أمام برشلونة بضربة خلفية رائعة.

ويعد أدوريز أكبر لاعب عمرا يسجل هدفا لـ بلباو على الإطلاق بعمر الـ38.

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