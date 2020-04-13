دوجلاس كوستا: لم أعد أجد ما أفعله في المنزل

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 17:56

كتب : FilGoal

دوجلاس كوستا

يشعر دوجلاس كوستا لاعب يوفنتوس بالملل بسبب بقائه في منزله خلال الأسابيع الماضية.

كرة القدم الإيطالية لم تُركَل منذ 3 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، والجناح البرازيلي يأمل في استئناف النشاط قريبا.

وقال كوستا عبر حسابه على إنستجرام: "آمل أن نستأنف الموسم قريبا، خلال شهر ربما".

أخبار متعلقة
كلوب يتحدث عن شيء كان سيصيبه بالجنون لو انتشر كورونا في الثمانينيات.. وسبب سعادته حاليا بي بي سي: توتنام لن يبيع كين إلى منافس محلي أو في الصيف الحالي نجم الفريق السابق: النني كان الوحيد في أرسنال القريب من فييرا توتنام يتراجع: سندفع ١٠٠٪ من رواتب الموظفين.. فقط سنخصم من أعضاء الإدارة

وأوضح: "أتدرّب يوميا. أنا في المنزل مع عائلتي وأقضي وقتي مع أحبائي".

وأتم: "لكن في إطار حدود منزلي، لم أعد أعرف ما يمكن أن أفعل بعد الآن".

كوستا (29 عاما) سجل هدفين وصنع 5 في 18 مشاركة مع يوفنتوس هذا الموسم قبل تعليقه.

وشهدت إيطاليا إصابة أكثر من 156 ألف شخص بفيروس كورونا خلال أقل من شهرين، توفي منهم 19899، لتكون الأكثر في الوفيات على مستوى أوروبا، والثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا:

كلوب: كنت سأصاب بالجنون لو جاء كورونا في الثمانينيات

الإسماعيلي يرغب في ضم محترف الزمالك

"النني مثل فييرا"

مباراة افتراضية لمنتخب مصر؟

لاعب الأهلي يقترب من العودة بعد الإصابة الطويلة

دوجلاس كوستا يوفنتوس كورونا فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
عماد متعب: نصحت فتحي بالبقاء في الأهلي.. لا يمكنني القول أنه أخطأ أو أصاب 24 دقيقة | مصر
فينجادا: فشل المفاوضات سبب عدم تدريبي لـ الأهلي.. وهؤلاء أفضل من دربتهم في الزمالك 40 دقيقة | الدوري المصري
الفرماوي: طلبت العودة إلى مصر.. الظروف في تونس صعبة جدا بسبب كورونا 48 دقيقة | مصر
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: إقالة مجلس إدارة منطقة السويس بسبب المخالفات ساعة | الدوري المصري
متعب: لو كنت مكان عاشور لوافقت على عرض الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
العطار لـ في الجول: قواعد قيد الأجانب للموسم المقبل لم تُحسم بعد 2 ساعة | مصر
متعب: كان من الصعب أن انضم لـ الزمالك.. وتجربتي مع اتحاد جدة كانت رائعة 2 ساعة | مصر
متعب: من الظلم مقارنة فايلر بـ جوزيه 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمراره في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي 2 كاف يوضح طريقة تأهل أندية إفريقيا لـ كأس العالم للأندية 3 بيراميدز: تعاقدنا مع فتحي منذ 6 أيام.. وهذه حقيقة راتب الـ50 مليون جنيه 4 رسميا - بيراميدز يعلن تعاقده مع أحمد فتحي
قد ينال إعجابك