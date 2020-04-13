دوجلاس كوستا: لم أعد أجد ما أفعله في المنزل

يشعر دوجلاس كوستا لاعب يوفنتوس بالملل بسبب بقائه في منزله خلال الأسابيع الماضية.

كرة القدم الإيطالية لم تُركَل منذ 3 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، والجناح البرازيلي يأمل في استئناف النشاط قريبا.

وقال كوستا عبر حسابه على إنستجرام: "آمل أن نستأنف الموسم قريبا، خلال شهر ربما".

وأوضح: "أتدرّب يوميا. أنا في المنزل مع عائلتي وأقضي وقتي مع أحبائي".

وأتم: "لكن في إطار حدود منزلي، لم أعد أعرف ما يمكن أن أفعل بعد الآن".

كوستا (29 عاما) سجل هدفين وصنع 5 في 18 مشاركة مع يوفنتوس هذا الموسم قبل تعليقه.

وشهدت إيطاليا إصابة أكثر من 156 ألف شخص بفيروس كورونا خلال أقل من شهرين، توفي منهم 19899، لتكون الأكثر في الوفيات على مستوى أوروبا، والثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

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