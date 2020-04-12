تقرير: بعد طلب أنشيلوتي.. إيفرتون في مفاوضات متقدمة مع ريال مدريد لضم رودريجيز

الأحد، 12 أبريل 2020 - 22:01

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز - ريال مدريد

قطع نادي إيفرتون الإنجليزي شوطا كبيرا من المفاوضات مع ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع جيمس رودريجيز صانع ألعاب الفريق الملكي.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون طلب التعاقد مع النجم الكولومبي جيمس رودريجيز.

ويرغب أنشيلوتي في ضم رودريجيز الذي سبق له تدريبه عندما كان مديرا فنيا للفريق الملكي.

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وحاول أنشيلوتي في الصيف الماضي ضم رودريجيز لصفوف نابولي عندما كان مدربا للفريق الإيطالي لكن المفاوضات بين الطرفين فشلت.

ويقترب رودريجيز البالغ من العمر 28 عاما من الرحيل عن ريال مدريد بعدما خرج من حسابات زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

على جانب آخر زعمت بعض التقارير الصحفية أن خورخي مينديز وكيل أعمال رودريجيز يجري محادثات مع عدة أندية ترغب في التعاقد مع اللاعب مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

كما تم ربط اسم اللاعب الكولومبي في الفترة السابقة أيضا بأندية أرسنال وولفرهامبتون.

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