عبد الحفيظ: لا توجد نية للعودة للتدريبات حاليا.. واجتماعات تنسيقية مع فايلر

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن اجتماعات تنسيقية تقام في الأيام الجارية مع ريني فايلر المدير الفني للفريق.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: " الجهاز الفني يدرس كافة الأمور الخاصة بمستقبل الفريق خلال الموسم الجاري وذلك على ضوء الاحتمالات المطروحة بشأن المسابقة".

وأردف "لم تتطرق الاجتماعات سواء مع فايلر او إدارة الكرة لما يتعلق بالموسم الجديد باعتبار الموسم الحالي لم ينته بعد".

وأكمل " الجهاز الفني وضع كافة الاحتمالات أمامه للعمل عليها وفقا لما سيتحدد لبقية الموسم الجاري محليا وإفريقيا".

واستدرك "انه لا توجد نية حتى الآن للعودة إلى استئناف التدريبات الجماعية. الحفاظ على سلامة الجميع واللاعبين والالتزام بقرار مجلس الإدارة وتوجهات الدولة اهم من اي شيء مع ضرورة نشر الوعي الصحي واتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الذي يجتاح العالم في الوقت الحالي للحفاظ على سلامة الجميع داخل الأهلي".

وانتقل عبد الحفيظ للحديث عن لاعبي فريقه المصابين قائلا: " أطمئن بشكل مستمر على حالة اللاعبين المصابين في الفريق".

وأوضح "أحرص على متابعة الجهاز الطبي واللاعبين المصابين للتأكد من التنسيق بينهما بشأن البرامج الطبية التي يحددها الأطباء الألمان لكل منهم".

وأضاف عبد الحفيظ ان كل المصابين يؤدون برنامجهم بشكل منتظم، وكذلك بقية اللاعبين يؤدون البرامج التدريبية الخاصة بهم بشكل منتظم وفقا لما حدده الجهاز الفني.

وأتم عبد الحفيظ بتوجيه الشكر لكل أطباء مصر مشيرا إلى أنهم يقومون بعمل بطولي يتصدرون به الصفوف الأمامية في رحلة التصدي لوباء كورونا، قائلا: "هذه الكوادر تستحق التحية والتقدير للوقوف والمخاطرة بأرواحهم للقيام بدورهم وتأدية عملهم على أكمل وجه".

وتأتي تصريحات مدير الكرة في الأهلي بعد 24 ساعة من إصدار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بيانا يعلن فيه تأجيل نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية لأجل غير مسمى.

ويلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يلعب الزمالك مع الرجاء البيضاوي في نصف النهائي الآخر.

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