طولان: محمد شريف رأس حربة غير تقليدي.. وصالح جمعة يتمناه أي فريق

أشاد حلمي طولان المدير الفني لإنبي كثيرا بلاعبه محمد شريف مهاجم الفريق المعار من الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وصرح طولان عبر إذاعة أون سبورت "أتمنى بالطبع استمرار محمد شريف، وأتمنى أيضا تجديد تعاقده، فهو لاعب جيد وغير تقليدي في مركز رأس الحربة، استمراره مهم".

وأكد في سياق متصل "لم يُعرض علي صالح جمعة، إنه لاعب كبير، تواجهه بعض الظروف الشخصية تؤثر على أدائه ومشاركته مع الأهلي، فهو لاعب مميز ويتمناه أي فريق".

واستدرك المدير الفني لإنبي "علاقاتي جيدة بمسؤولي الأهلي سواء رئيس النادي محمود الخطيب أو مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، ولكن لم يعرض علي أحد صالح جمعة، ولم يتحدث معي أحد بشأنه".

وبشأن العروض المقدمة لحارس المرمى الشاب محمود جاد، رد حلمي طولان بتساؤل "من قال إن حارس المرمى محمود جاد يتبقى في عقده عامين ونصف؟".

وأشار "إنبي كان يعاني في المواسم السابقة، في ظل حركة بيع نجومه، مما أثر بشكل كبير على النتائج ووضع إنبي كناد ولد كبيرا مثل حرس الحدود".

وواصل "النتائج في السنوات الأخيرة لا تليق بنادي إنبي نتيجة لبيع لاعبيه، من المفترض أننا تعلمنا الدرس، ويجب أن نحافظ على اللاعب الذي يحتاجه الفريق. هذا هو الأسلوب الذي نتبعه، بأن يبقى اللاعب معنا مهما كانت العروض، ولا مشكلة في رحيله بعد انتهاء تعاقده".

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ويتمنى المدرب الأسبق لحرس الحدود والزمالك عودة الدوري المصري الممتاز سريعا قائلا:"أتمنى استقرار الأمور، ونجد علاجا سريعا لهذا الفيروس الذي اجتاح العالم كله".

وأردف "أتمنى استكمال الدوري، لكن مهم جدا أن يستعين اتحاد الكرة ببعض الخبراء الفنيين ذوي الدراية التامة بالنواحي التدريبية وتقنين الحمل البدني للاعبين وقدرتهم على خوض المباريات، وإلا سنجد كوارث وإصابات عديدة".

وشدد "يجب تحديد كم ستكون الفترة المناسبة لتجهيز اللاعبين بعد توقف أكثر من شهر، فاللاعبون عادوا لمرحلة الصفر فنيا وبدنيا بعد مرور 21 يوما من التوقف، يجب مراعاة ذلك تماما لتأهيل الفرق بشكل مميز، وتفادي من 5 إلى 10 إصابات إذا تم الاكتفاء بثلاثة أسابيع فقط ثم استئناف المسابقة بجدول مضغوط. العلم هو الأساس، وإذا لم نتبع الأسلوب العلمي بشأن فترة مناسبة لإعداد الفرق، سيكون هناك كارثة".

وفي سياق آخر، أتم المدير الفني لإنبي تصريحاته "لم يفاتحني أحد في تخفيض الرواتب، وهل سيكون مستمرا أم لفترة معينة، وهل لصالح النادي أم البلد، لابد من تنفيذ أي خطوة بشكل صحيح".

وتوقف الدوري المصري الممتاز منذ 11 مارس الماضي وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية إبريل الجاري.

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