السقا: الانتماء أصبح لـ الجنيه.. الأندية تتنافس على لاعبين سيرتهم فارغة

انتقد عبد الظاهر السقا، مدير الكرة بالنادي المصري ظاهرة تضخم أسعار اللاعبين في مصر خلال الفترة الأخيرة.

صرح السقا عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "أسعار اللاعبين عشوائية، والأندية تخسر سنويا، أجيالنا كنا نصنع تاريخا ثم نطلب أرقاما مالية، حاليا الأرقام تُطلب قبل التاريخ".

وأضاف "لابد من سيرة ذاتية قوية مثل وليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحي، فهم نجوم كبار ولهم سيرة ذاتية كبيرة، ومن حقهم الترضية ماديا بل ومنحهم مكافآت إضافية حال الحفاظ على المستوى".

واستدرك "لكن الأندية تتنافس حاليا على بعض اللاعبين سيرتهم الذاتية فارغة".

وواصل "تنافس الأهلي والزمالك يرفع السعر لثمن غير حقيقي مما يصدم اللاعب ذاته، حيث يجد نفسه بين يوم وليلة، قفز راتبه من 400 ألف جنيه إلى 10 ملايين جنيه، فهو مبلغ لم يكن يحلم بتحقيقه على مدار مسيرته".

واستطرد السقا "مع الوقت يضيع انتماء اللاعبين، وتدريجيا يصبح الانتماء للجنيه، والأمور المادية تشغل تركيزه بنسبة 100%".

وشدد مدير الكرة بالمصري "لابد أن يلتفت اللاعب لقيمته الفنية والتاريخية، ويسعى لتحقيق عدة بطولات قبل إنهاء مسيرته".

وأتم تصريحاته "كما أنه بدلا من تقسيم الأموال، يصل اللاعب لهدفه سريعا بتقاضي جزء كبير من راتبه مقدما، لذا فإن الدوافع المادية سبقت الفنية".

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