تقرير: مانشستر سيتي يبحث تدعيم دفاعه من مارسيليا

لا يزال مانشستر سيتي يبحث عن الحلول الممكنة لدعم خط دفاعه بقوة استعدادا للموسم المقبل.

أنظار مانشستر سيتي وجوارديولا تراقب الآن بوبكار كامارا مدافع أولمبيك مارسيليا الفرنسي لمعرفة إمكانية ضمه لصفوف الفريق السماوي.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية أن سيتي مهتم بضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاما لدعم خط دفاعه.

كامارا يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، وسيحل الكثير من الأزمات للمدرب جوسيب جوارديولا في ظل تكرار إصابات ثنائي دفاع الفريق جون ستونز وإيمريك لابورت، وأيضا الظهير الأيسر بنجامين ميندي.

وزعمت الصحيفة أيضا أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يراقب اللاعب منذ فترة للوقوف على مستواه ودراسة إمكانية ضمه للفريق الملكي الإسباني.

وينتهي تعاقد كامارا مع مارسيليا بعد عامين، ومن المتوقع أن يصل سعره إلى 28 مليون جنيه إسترليني.

ولعب كامارا هذا الموسم مع مارسيليا 28 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهم.

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