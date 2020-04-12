رايس يلمح إلى رغبته في العودة لـ تشيلسي: أريد اللعب مع ماونت مرة أخرى

ألمح ديكلان رايس لاعب وسط وست هام يونايتد إلى رغبته في العودة مرة أخرى لفريقه السابق تشيلسي.

ماسون ماونت النادي : تشيلسي ديكلان رايس النادي : وست هام يونايتد تشيلسي

ويريد اللاعب الشاب العودة للعب جوار ميسون ماونت صانع ألعاب تشيلسي.

وقال رايس في تصريحات لـ كوبا 90: "أريد اللعب مع ماونت في نفس الفريق مرة أخرى".

وأضاف "منذ أن كنا في مرحلة الطفولة ونحن أصدقاء ونحب اللعب معا سواء في النادي أو المنتخب، ولكن مسيرة كل لاعب تختلف عن آخر".

وواصل "ولكن ماونت لا يزال صديق مقرب لي حتى الآن وأتمنى اللعب معه مرة أخرى".

وبدأ رايس البالغ من العمر 21 عاما مسيرته في صفوف تشيلسي في مراحل الناشئين قبل أن يرحل إلى وست هام عام 2013.

ومنذ دخوله نادي تشيلسي وهو يزامل ماسون ماونت صانع ألعاب البلوز الذي عاد مرة أخرى للنادي الأزرق بداية الموسم الحالي بعد إعارة مع ديربي كاونتي.

ماونت محل اهتمام كثير من الأندية للتعاقد معه في الموسم المقبل وعلى رأسهم مانشتسر يونايتد وأيضا تشيلسي.

ويجيد ماونت اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع وقلب الدفاع، وانضم أكثر من مرة لمنتخب إنجلترا الأول مع المدرب جاريث ساوثجيت. ويعد حاليا أحد أبرز المواهب الكروية الإنجليزية.

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