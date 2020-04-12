حوار في الجول - محمد عباس: لا أحمل ضغينة لـ صالح سليم رغم ما فعله.. وهذه نصيحتي لـ صالح جمعة

انطلاقة صاروخية.. سُمى محمد عباس الإنجليزي لتألقه أمام ساوثامبتون عام 1979 بتسجيله هدفا جميلا وكرة خلفية اصطدمت بالعارضة، رفعه الجمهور إلى عنان السماء، بدا بأنه قد يكون خليفة لمحمود الخطيب، ولكن.

اقرأ – قصص كروية حزينة - محمد عباس.. الحريف

"على مقربة من المجد"، قد تصبح عنوانا مناسبا لقصة عباس، الذي انجرف للعديد من المشاكل السلوكية خارج الملعب أبعدته عن التألق، بل واللعب من الأساس.

"لا أحمل ضغينة لـ صالح سليم"

"أتذكر موقفا قديما حصل معي، كنت منقطعا عن التدريبات بسبب أزماتي السابقة وتولى محمود الجوهري المسئولية وطلب عودتي وطلب من التدرب فقط وأن يتولى هو تنظيم أموري ، وبعد أن وصلت لمستوى بدنى مميز كان الفريق مقبل على السفر الى ألمانيا لخوض معسكر إعداد ووقتها صالح سليم رفض وأكد على استمرار معاقبتي وعدم سفري وكانت كلمته لا تقبل النقاش".

" عدت للانقطاع عن التدريبات من النادي ووقتها تلقيت عرض من المصري عن طريق الراحل سيد متولي، منحني 50 ألف جنيها مقابل التدريب وخوض فترة الإعداد فقط ووعدني بأن يمنحني أي مبلغ بمجرد التوقيع، خضت فترة الإعداد لمجرد أن استطلع الأمور رغم يقني بصعوبة ذلك، لم اتمكن من ارتداء قميص آخر سوى قميص الأهلي، أبلغت متولي بصعوبة اللعب لغير الأهلي وطلبت رد الـ50 ألف جنيه له وتفهم موقفي ".

"أحمل ضغينة لصالح سليم؟ لا من المستحيل، قراره بعدم سفري والذي كان أحد أسباب انتهاء مسيرتي لم يكن شخصيا وإنما كان دفاعا عن مبادئ يرسيها، عندما اختلف مع الجوهري لمصلحة الأهلي لم يتردد في ذلك، رغم أخطائي السابقة لكن لا يمكنني أن أغضب من أي رمز من رموز الأهلي أو من ارتدوا قميصه فكيف الحال عندما نتحدث عن أسطورة مثل المايسترو الراحل".

" كنت ألعب في الأهلي وسط عمالقة، مع احترامي للجميع الأهلي لا يقارن بأي مكان آخر، لم أتصور نفسي في نادي آخر واعتزلت اللعب في سن صغير".

سر لقب الإنجليزي.. وضياع شقة فاخرة بسبب فرصة ضائعة

"الأهلي كان يملك فريقا اسمه فريق الموهوبين من أعمار 17 و19 و23 عاما وكان يخوض المباريات الودية وغيرها وبعد أن خضنا مباراة قوية في اسوان وسجلت 3 أهداف فوجئت بإداري الفريق الراحل عم مبروك يطلب مني أن أحضر ملابسي غدا وأتواجد في استاد القاهرة، الفريق كان قد اتفق على مواجهة فريق ساوثامبتون الانجليزي الذي كان مشهورا للغاية وقتها".

"فوجئت بوجودي في قائمة الـ22 لاعبا، شعرت برهبة شديدة، لقد كانت القائمة تضم منتخب مصر وقتها والاستاد به 120 ألف مشجعا وأول مرة أتواجد بالاستاد ولم أكن تدربت مع هذه المجموعة من النجوم، في آخر 10 دقائق وجدت هيديكوتي يطلب مشاركتي وسجلت هدف مميز بعد أكثر من مراوغة وبعدها لعبت خلفية مزدوجة مميزة كانت اجمل من الهدف نفسه، الراحل نجيب المستكاوي أطلق علي لقب عباس الإنجليزي بعدها ".

" الجماهير كانت تعتقد إنني لاعب أفريقي أو سوداني وعدد كبير منهم بعد المباراة ذهبوا الى مقر النادي بملعب التتش ولكن كان يعرفني من كان يشاهد مباريات الناشئين وفريق الموهوبين وبعدها كانت بدايتي مع الفريق".

"في موسم 80-81 كنا نواجه الزمالك وقبل المباراة رصدت إحدى شركات المقاولات مكافأة ضخمة تمثلت في أن من يسجل أول أهداف المباراة سوف يحصل على شقة فاخرة أمام كوبري الجامعة، المباراة انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف وأهدرت فرصة محققة قبل نهاية المباراة بثواني وضاعت معها شقة فاخرة".

" نمر بفترة صعبة للغاية في الوقت الراهن بعد أن تسبب فيروس كورونا في توقف الحياة الكروية، كانت متعتي الوحيدة متابعة جميع المباريات، الآن أقضي وقتا مملا ولكن أحرص على مشاهدة اية مباريات مسجلة أو لقاءات قديمة".

" رغم تفشي وباء كورونا إلا إن النادي الأهلي لم ينسانا ومحمود الخطيب تحديدا حرص على مساندتنا، هناك مبلغ مخصص لمجموعة من اللاعبين القدامى ممن لهم ظروف خاصة كان الخطيب وراء صرفه. بعد تفشي كورونا توقعت أن تتوقف الأمور لكني فوجئت باتصالهم بي وقاموا بإرسال موظف بهذا المبلغ الى بيتي لتوفير الجهد والمشقة".

" الأهلي بيتي ولم ينساني رغم أنني لم استمر معه طويلا، هناك أيضا موقف رائع من جانب جمعية قدامى اللاعبين برئاسة عبدالمنعم الحاج ومحمود أبو رجيلة ودورهما إيجابي للغاية مع اللاعبين القدامى".

صالح جمعة

" بالنسبة لصالح جمعة أعتقد أن الأمور أغلقت معه في الأهلي مثل لعبة الدومنة، ريني فايلر في ظهوره الإعلامي الأخير كان واضحا وصريحا، الأفضل له أن يخوض تجربة جديدة ، لا قلق من رحيل أي لاعب الى الزمالك، هناك لاعبين رحلوا الى الزمالك مثل جمال عبدالحميد وحسام وإبراهيم حسن واستمرت البطولات ولم تقف على لاعب بعينه".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

الأهلي يوضح موقفه من التدريبات الجماعية

نجوم المظاليم في الجيش الأبيض

السقا: الانتماء أصبح للجنيه

"محمد شريف رأس حربة غير تقليدي"

نجم الجيل الذهبي لليد يتحدث عن واقعة "العدسات اللاصقة"