تقرير مغربي: بوطيب يستعد لتجربة احترافية جديدة

يستعد المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك السابق لخوض تجربة احترافية جديدة في الخليج.

صحيفة (هسبورت) المغربية كشفت اليوم الأحد عن إبداء أندية قطرية رغبتها في التعاقد مع بوطيب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى بوطيب بالفعل "عدة عروض من الدوري القطري"، ولم يحدد مصيره حتى اللحظة، وفقا للتقرير المغربي.

صاحب الـ 32 عاما يستغل فترة توقف نشاط الكرة بسبب تفشي فيروس كورونا، لإستكمال مرحلة التأهيل في قطر، وذلك بعد شفائه من تداعيات العملية الجراحية التي أجراها في الركبة.

بوطيب لعب في صفوف الزمالك، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب.

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وكشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في وقت سابق أسباب فسخ عقد بوطيب، قائلا: "بوطيب لا يحضر إلى النادي وممتنع عن التدريبات. نحن لا نستطيع التواصل معه، وقررنا فسخ التعاقد معه".

وفي فبراير الماضي قدم بوطيب مذكرة إثبات حق لاتحاد الكرة المصري، بشأن عدم تقاضيه جزء من مستحقاته لدى النادي الأبيض، تمهيدا لشكوى النادي.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك.

ويملك بوطيب 8 أهداف دولية مع منتخب المغرب في 20 مشاركة بقميص أسود الأطلس.

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