وفاة "القط" بونيتي أسطورة تشيلسي

الأحد، 12 أبريل 2020 - 17:28

كتب : FilGoal

بيتر بونيتي - تشيلسي

توفي بيتر بونيتي حارس مرمى تشيلسي الأسبق اليوم الأحد، عن 78 عاما.

وذكر تشيلسي عبر موقعه أن بونيتي توفي بعد صراع طويل مع المرض.

وخاض بونيتي 729 مباراة بقميص تشيلسي خلال مسيرته، ليكون ثاني أكثر اللاعبين تمثيلا للبلوز خلف رون هاريس صاحب الـ 795 مباراة.

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بونيتي المُلقَب بـ "القط" بسبب مرونته وردود فعله السريعة وقفزاته الأكروباتية، انضم إلى تشيلسي عام 1960، ولعب في صفوفه حتى عام 1975 ثم رحل لفترة قصيرة إلى سانت لويس ستارز، قبل أن يعود إلى تشيلسي في العام التالي ويلعب في صفوفه حتى 1979.

وساهم بونيتي في صعود تشيلسي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في مناسبتين، عامي 1963، ثم 1977 في فترته الثانية مع النادي.

كما قاد الفريق اللندني إلى الفوز بكأس الرابطة الإنجليزية 1965، ثم التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة عام 1970.

أما إنجازه الأكبر مع تشيلسي، فكان قهر ريال مدريد في إعادة نهائي كأس الكؤوس الأوروبية 1971، ليفوز البلوز بأول ألقابهم القارية على الإطلاق.

وحافظ بونيتي على نظافة شباكه مع تشيلسي في 208 مباراة، رقم قياسي ظل صامدا بين جدران النادي اللندني حتى حطمه بيتر تشيك أخيرا عام 2014.

وخاض بونيتي 7 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا، وكان حارس المرمى الاحتياطي لـ جوردن بانكس في كأس العالم 1966 التي توجت بها إنجلترا.

كما خاض مباراة ألمانيا الغربية في الدور الثاني لكأس العالم 1970 بعد مرض بانكس، لكنه ارتكب عدة هفوات في هذه المباراة أدت إلى خروج درامي لمنتخب الأسود الثلاثة في الوقت الإضافي.

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