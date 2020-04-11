الأهلي لـ في الجول: تأجيل دوري الأبطال؟ سلامة البشر أهم لكننا متفائلون

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لـFilGoal.com: "ندعم أي قرارات من شأنها الحفاظ على سلامة وصحة الإنسان والبشر والكرة الإفريقية ورجالها، في ظل الظروف الحالية".

وأضاف "من المؤكد أننا نساند أي إجراءات وقائية، فصحة الإنسان والحفاظ عليها أهم من أي منافسات أو بطولات".

وأتم "في النادي الأهلي، نحن دائما متفائلون وواثقون بما هو قادم من منافسات، لكن مؤكد أننا نريد أولا الخروج من المرحلة الحالية".

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان قد أصدر بيانا صباح اليوم، يعلن فيه تأجيل نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية لأجل غير مسمى.

ويلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يلعب الزمالك مع الرجاء البيضاوي في نصف النهائي الآخر.

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