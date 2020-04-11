غريب في بلاد غريبة – عفروتو في عُمان.. لحظة افتخر فيها بجنسيته المصرية

غريب لأنه يخوض تجربة متفردة، وبلاد غريبة لأن المصريين لم يعتادوا اللعب فيها.

FilGoal.com يقدّم سلسلة غريب في بلاد غريبة، ليست إعادة نشر لرحلات أنيس منصور إلى اليمن والكونغو الديمقراطية، وإنما للنبش في رحلات احترافية غير عادية للاعبين المصريين.

في هذه السلسلة، لن نسأل أبطالها عن تجاربهم في الدوري التركي أو الإنجليزي أو السعودي أو حتى الألماني، بل سنطير إلى مناطق أكثر غموضًا.

بطل حلقة اليوم هو مصطفى محمود "عفروتو" ناشئ الأهلي ولاعب منتخب مصر للشباب السابق، الذي لعب في فريق صحم العُماني من يناير 2018 حتى يونيو لنفس العام.

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دعونا نحاور عفروتو عن مغامرته في عُمان

كيف جاء احترافك في عُمان؟

صحم لم يظهر بشكل جيد في الدور الأول وقتها، لذا هاتفني محمد عمر وفاتحني في الانضمام للفريق، وتم إرسال فاكس رسمي للإنتاج الحربي الذي وافق على خروجي معارا 6 أشهر.

هل تأقلمت مع اللهجة العمانية؟

في عُمان يتحدثون مثلنا بشكل كبير، فقط بعض الاختلافات البسيط مثل رقم "2" يقولون عليه "تنتين".

وما هي الأكلة الشعبية العمانية؟

الأرز والكبسة، وأغلب المطاعم هناك إما هنود أو يمنيين.

حدّثنا عن موقف صعب مررت به.

كنت أقود سيارتي ولا أعرف نظام البلد، وسرت في طريق عكسي.

الشرطة أوقفتني وأرادوا تغريمي 50 ريالا، لكني أخرجت لهم جواز السفر والإقامة، وأخبرتهم أنني جديد في عُمان، وفي النهاية تعاملوا معي بشكل محترم للغاية.

يومها تعلّمت ضرورة أن أقرأ عن قوانين أي بلد قبل الارتحال إليها.

وهل صادفك موقف لا يُنسى خارج الملعب؟

كنت أصلي الفجر وعندما خرجت من المسجد قابلني شخص قال إنه يعرفني، وظل يحدثني عن تاريخ مصر ومدى عشقه لها، صرنا أصدقاء.

هذا موقف أشعرني بالفخر أثناء تواجدي في عُمان.

وماذا عن أبرز لحظاتك الكروية في عمان؟

عندما انضممت لـ صحم في منتصف الموسم، كان الفريق يصارع على الهبوط، لكننا تحسّنا كثيرا وأنهينا الدوري في المركز السابع.

ولا أنسى مباراة السويك، كان المتصدر وقتها، خسرنا المواجهة لكني صنعت هدفين وتألقت بشدة.

البلد كلها اتكلمت عني بعد المباراة.

وما أكثر شيء افتقدته من مصر؟

عمان بلد عربي وبه الكثير من المصريين، لكني افتقدت أولادي، فبسبب ضغط المباريات وكثرة تنقلاتي لم أستطع إحضارهم إلى عمان.

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