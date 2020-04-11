فرج عامر لـ في الجول: لاعبان من سموحة تبرعا بكامل راتبهما.. وحمادة صدقي بـ 50%

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة تبرع ناصر ماهر وفارس مجاهد براتبهما بالكامل لصالح النادي.

وقال فرج عامر: "ناصر ماهر (جناح الفريق) وفارس مجاهد (مدافع الفريق) تبرعا براتبهما بالكامل حتى نهاية الموسم لصالح النادي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "كذلك حمادة صدقي مدرب الفريق تنازل عن 50% من راتبه".

واستمر "بقية أعضاء الجهاز الفني تنازلوا عن ربع مرتبهم أيضا، كمساهمة للنادي".

وتنازل طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري في وقت سابق عن جزء من راتبه لحين عودة النشاط الرياضي، نفس الأمر حدث في العديد من الأندية من العديد من اللاعبين.

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