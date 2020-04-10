تصنيف الفيفا – دولة واحدة استفادت من توقف كرة القدم عالميا

الجمعة، 10 أبريل 2020 - 19:39

كتب : FilGoal

الفيفا

بين 210 دولة مُسجلة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، دولة واحدة فقط استفادت من توقف كرة القدم عالميا بسبب تفشي فيروس "كورونا" وحصلت على نقطة واحدة إضافية.

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، تصنيفه الشهري لشهر أبريل مساء أمس الخميس كعادته كل شهر. تصنيف كان ليحمل تغيرات كثيرة حسب نتائج أسبوع الفيفا لشهر مارس، لكن هذا لم يحدث بفعل توقف كرة القدم عالميا.

التصنيف وبسبب التوقف، لم يشهد أي تغيرات في المراكز. كل الفرق ثبتت في مراكزها ولم يرتفع رصيدها من النقاط، فكان طبيعيا ألا ترى خبر التصنيف في المواقع كما العادة.

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لكن منتخب واحد فقط ازداد نقطة وحيدة.. منتخب جنوب السودان.

رصيد منتخب جنوب السودان ازداد نقطة واحدة، ليصبح 983 نقطة ويتقدم مركزا للأمام، ليتقاسم التصنيف الـ186 عالميا رفقة منتخب برمودا.

من جهة أخرى، استمر منتخب مصر في المركز الـ51 عالميا، والسابع إفريقيا.

وعالميا، استمر منتخب بلجيكا في الصدارة، ثم فرنسا ثانيا، والبرازيل في المركز الثالث ثم إنجلترا من بعدها وأوروجواي في المركز الخامس.

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