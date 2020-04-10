"اللاعبون غير مرغمين على الاستمرار مع أنديتهم رغم قرار فيفا"

قال نيك دي ماركو المحامي الرياضي الشهير إن اللاعبين غير مرغمين على الاستمرار مع أنديتهم رغم قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمد عقودهم حتى نهاية الموسم الجاري عقب استئنافه، وذلك في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس".

وصرح المحامي الرياضي: "قانونا، لا يمكن إرغام اللاعبين على الاستمرار في اللعب للنادي".

وواصل "لا أحد يمكنه أن يرغمهم على ذلك سواء فيفا أو الاتحاد الإنجليزي أو النادي أو كيان أو شخص آخر، إن أرادوا الرحيل فالأمر منوط بهم".

وأكمل "إن أرادوا الرحيل فسيفعلون، لكن الأمر سيكون من الناحية المادية هذا ما سيجعل الأمر معقولا بالنسبة لهم".

وتابع "ما سنراه كخيار مفضل هو تجديد عقود قصير الأمد للغاية، معتمدا على الراتب الحالي، والذي لن يناسب الجميع، ولا يمكن فرض الموقف على أي شخص في إنجلترا".

وأضاف "على سبيل المثال، إن كنت لاعبا في نهاية مسيرتك وعقدك، ربما يتبقى لك عقد كبير واحد فقط، فسيكون اللاعب حريصا على التوقيع لمدة أسابيع قصيرة لفترة محددة من الوقت".

وأتم "أندية الدرجات الدنيا، المضغوطة ماديا، لن ترغب في الدفع للاعبيها بعد يوم ٣٠ يونيو، لذا الحل الذي يناسب جانب واحد لن يلائم الجميع، الأمر سيعتمد على كل حالة على حدة، والحل في الاتفاقات".

نيك دي ماركو مثل عددا من اللاعبين والأندية والوكلاء منذ عام ٢٠٠٢، ويعد واحدا من أشهر المحاميين الرياضيين في اللعبة.

وكان فيفا قد أعلن في وقت سابق مد عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم الجاري عقب استئنافه، بعدما توقف بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" في العالم.

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