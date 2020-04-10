الجامعة التونسية تحدد موعدا مبدئيا لعودة الدوري التونسي

الجمعة، 10 أبريل 2020 - 01:09

كتب : FilGoal

الترجي التونسي

حددت الجامعة التونسية لكرة القدم موعدا مبدئيا لعودة الدوري التونسي الدرجتين الأولى والثانية.

وأصدرت الجامعة بيانا تحدد فيه أواخر شهر مايو لعودة المسابقات المحلية ومنح الفرق 3 أسابيع للتحضير لعودة الموسم.

وشدد البيان على عدم إلغاء الموسم بشكل نهائي وأن عودة النشاط الرياضي لن تكون إلا بأذن السلطات العمومية ومؤسسات الدولة المعنية.

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وأضاف البيان أنه في حال تواصل النشاط الرياضي لما بعد 30 يونيو المقبل ستُمدد عقود اللاعبين أليا لأجل لا يتجاوز 30 نوفمبر.

وتأجيل فترة الانتقالات الصيفية وتعليق سريان العقود والانتقالات الجديدة، وفي حالة تداخل بين عقدين جديد وقديم فأن الأولوية لعقد الفريق الأول والقديم.

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ويتصدر الترجي جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 44 بفارق 10 نقاط عن الصفاقسي، وتتبقى 10 جولات على نهاية الموسم.

وسجلت تونس 628 حالة إصابة بفيروس كورونا ووفاة 24 شخصا.

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