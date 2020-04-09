الأهلي: خطوات إيجابية في تجديد عقد فايلر

كشف أمير توفيق رئيس لجنة التعاقدات في الأهلي وجود خطوات إيجابية في ملف تجديد عقد السويسري ريني فايلر.

وقال أمير توفيق: "الاتجاه إيجابي في الوقت الحالي مع فايلر".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي: "يوجد خطوات إيجابية في ملف تجديد فايلر".

وعن تحديد فايلر لاحتياجات الفريق، أشار أمير توفيق إلى "تلك الأمور تحدث في الغرف المغلقة ولا نتحدث عنها في الإعلام وفي الوقت الحالي".

وتابع "لا يصح الحديث الآن عن أي شيء. نُعلن التفاصيل في الوقت المناسب دائما".

ونفى أمير توفيق إتمام الأهلي الاتفاق مع ظهير أيمن بدلا من أحمد فتحي، مشيرا إلى "كل ما يقال ليس صحيحا".

وأوضح "نحن ما زلنا في منتصف الموسم من الأساس، وذلك قبل أزمة كورونا. الوقت مبكر للغاية للحديث عن هذا الأمر".

وأكمل حديثه قائلا: "كل ما يقال مجرد اجتهادات. بعض الوكلاء واللاعبين يرغبون في إظهار أنفسهم لـ الأهلي، عندما علموا بوجود ظرف ما قد يجعل الأهلي يحتاج لظهير أيمن".

وأتم "لم يأت الوقت حتى الآن بخصوص الحديث عن احتياجات الأهلي، سواء كظهير أيمن أو غيره".

وكان السويسري فايلر قد كشف في وقت سابق ترحيبه بالتجديد مع الأهلي، مشيرا إلى "أتخيل أنني مستمر مع الأهلي، أنا سعيد وأظن أن النادي يريد استمراري لكنني أريد السير خطوة بخطوة". (طالع التفاصيل)

وتولى السويسري فايلر مسؤولية تدريب الأهلي في الـ 31 من شهر أغسطس من العام الماضي، مع عقد لمدة عام ولكن الأقرب الآن هو التجديد.

فايلر الذي لم يكن معروفا لعدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، أصبح معشوقا للعديد منهم بفضل نتائج المارد الأحمر.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يخسر نفس اللقب أمام الفارس الأبيض.

في الدوري، يحلق الأهلي بالصدارة بـ 49 نقطة من 16 انتصارا وتعادل وحيد.

ونجح الأهلي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فايلر، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

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